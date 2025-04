W kwietniu ostatecznie żegnamy się z zimą i witamy cieplejsze oraz bardziej słoneczne dni. Możemy odczuć, że jesteśmy bardziej skłonni do działania, a także odmienienia swojego życia. W tym roku druga połowa kwietnia oznacza pożegnanie się z sezonem retrogradacji i powitanie świeżej energii, którą przynosi nam sezon Barana. To stwarza idealne warunki do zmiany swojego postrzegania rzeczywistości, zachowania czy podejścia do pracy i miłości. Przekonają się o tym szczególnie te cztery znaki zodiaku. Jeśli dobrze wykorzystają ten okres, ich życie obróci się o 180 stopni.