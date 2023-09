Spis treści: 01 Numerologia. Cyfry, które mówią o przyszłości

02 Co mówi o tobie numerologia? Sprawdź co cię czeka

03 Cyfra, która przyciąga bogactwo. Zwiastuje rychłe wzbogacenie się

Numerologia. Cyfry, które mówią o przyszłości

Numerologia jest dziedziną wróżbiarstwa, zakładającą, iż zarówno świat materialny, jak i duchowy można opisać przy pomocy energii zawartej w liczbach. Te, posiadając konkretne, przypisane sobie cechy, są w stanie zdradzić wiele na temat przyszłości.

Zdjęcie Zgodnie z numerologią do każdej liczby przypisana jest określona energia / Picsel / 123RF/PICSEL

Osoby ufające magii liczb sądzą, że odpowiednie cyfry są w stanie przynieść im szczęście i powodzenie w życiu, odkrywając jednocześnie tkwiący w nich potencjał. Jak się okazuje, kopalnią wiedzy o nas samych jest data urodzin. Zdradza wiele zarówno na temat naszego życia, jak i osobowości, wad czy zalet, ale też relacji i przyszłości. Mówi też o potencjalnym bogactwie.

Reklama

Zobacz również: Jedna liczba może zmienić całe życie. Przypisana jest do twojego znaku zodiaku

Co mówi o tobie numerologia? Sprawdź co cię czeka

Zgodnie z numerologią do każdej liczby przypisana jest określona energia, która odnosi się do sił działających na nas i otoczenie. Jak się okazuje, cyfry składające się na rok naszego przyjścia na świat określają naszą karmę, mówiąc jednocześnie wiele o tym, czy urodziliśmy się pod szczęśliwą gwiazdą.

Zdjęcie Przypływ gotówki gwarantowany. Wystarczy, że w dacie urodzenia masz tę cyfrę / 123RF/PICSEL

Wiele szczęścia będą mieć ci, którzy w roku swojego urodzenia posiadają liczbę 8. To właśnie ona ma być dla nich gwarantem finansowej pomyślności. W przyszłym roku mogą być spokojni o swój majątek, ciesząc się z przypływu gotówki. Co ważne, wcale nie będą musieli nad tym szczególnie mocno pracować.

Zobacz również: Te trzy znaki zodiaku nie nadają się na żony. Życie z nimi to udręka

Cyfra, która przyciąga bogactwo. Zwiastuje rychłe wzbogacenie się

Cyfra 8 jest w numerologii cyfrą przyciągającą bogactwo. Swoim kształtem przypomina symbol nieskończoności, zwiastując jednocześnie szybkie i łatwe wzbogacenie się. W chińskiej wymowie mocno przypomina samo słowo "bogactwo", będąc traktowaną w tamtejszej kulturze jako najbardziej szczęśliwa.

Posiadasz w swoim roku urodzenia cyfrę 8? Rok 2024 będzie we władaniu tej liczby. Bez obaw, otoczy cię swoimi skrzydłami. Zastanów się co chciałbyś w tym czasie zrealizować. To odpowiedni moment na planowanie nowych inwestycji, dalekie podróże czy zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Nie bój się również zawodowych zmian. Te mogą zapewnić ci dużo lepsze przychody. Cyfra 8 będzie strzec twoich decyzji, stojąc na straży twojego portfela.

Zobacz również: Niepoprawny romantyk czy sprawny manipulator? Sprawdź co mówi o tobie godzina urodzenia