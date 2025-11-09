Spis treści: Kawa na mieście coraz droższa. Ceny rosną w całym kraju Stolica drożyzny także w kawiarniach. Tu latte kosztuje średnio 18,50 zł Miasta z wyższymi cenami. Co wpływa na politykę cenową lokali? Gdzie kawa jest najtańsza? Tutaj zapłacimy o połowę mniej

Kawa na mieście coraz droższa. Ceny rosną w całym kraju

Raport wykazał, że w 2025 roku za filiżankę espresso zapłacimy średnio 9,09 zł. To wciąż najbardziej "stabilna" kawa w Polsce - jej cena zmienia się najmniej w porównaniu z innymi napojami. Droższe są oczywiście warianty z mlekiem: cappuccino kosztuje przeciętnie 13,30 zł, a latte 14,81 zł.

Eksperci zauważają, że wzrosty cen kaw mlecznych to efekt rosnących kosztów surowców, transportu i energii. Do tego dochodzą wyższe opłaty za wynajem lokali, zwłaszcza w centrach miast i miejscowościach turystycznych.

Mimo podwyżek, Polacy nie rezygnują z kawy - dla wielu to codzienny rytuał i mała przyjemność, na którą wciąż warto sobie pozwolić.

Stolica drożyzny także w kawiarniach. Tu latte kosztuje średnio 18,50 zł

Niechlubny tytuł najdroższego miasta w Polsce, jeśli chodzi o kawę, przypadł Zakopanemu. Tam za espresso zapłacimy średnio 12,42 zł, za cappuccino 17,42 zł, a za latte aż 18,45 zł. To różnica kilku złotych w porównaniu z innymi dużymi miastami.

Dla turystów nie jest to raczej niespodzianka - Podhale już od dawna słynie z wysokich cen, niezależnie od pory roku. Internet regularnie obiegają zdjęcia paragonów z tatrzańskich restauracji, gdzie rachunki potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Jak zauważają autorzy raportu, miejscowości turystyczne mają nie tylko wyższe ceny bazowe, ale też tzw. "premię za lokalizację" - im bardziej popularne miejsce, tym droższa kawa.

Miasta z wyższymi cenami. Co wpływa na politykę cenową lokali?

Eksperci tłumaczą, że wyższe ceny napojów w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy właśnie Zakopane wynikają z kilku czynników. Po pierwsze, to lokalizacje o dużym znaczeniu turystycznym lub biznesowym. Po drugie, wysokie czynsze i duża rotacja klientów wpływają na politykę cenową lokali.

W Warszawie czy Krakowie kawa często kosztuje więcej, bo klienci są skłonni zapłacić za atmosferę i jakość obsługi. Z kolei w kurortach nadmorskich, takich jak Sopot czy Kołobrzeg, ceny rosną sezonowo - latem, gdy napływ turystów jest największy. Choć różnice między miastami sięgają kilku złotych, w skali roku dla wielu osób mogą być odczuwalne.

Gdzie kawa jest najtańsza? Tutaj zapłacimy o połowę mniej

Nie wszędzie jednak trzeba przygotowywać się na paragon grozy. Jak wynika z raportu, najtańsze kawy znajdziemy w mniejszych miastach - Zabrzu, Krośnie i Kutnie. W tej ostatniej miejscowości latte kosztuje zaledwie 9 zł, a cappuccino 8,50 zł, czyli mniej więcej połowę tego, co w Zakopanem.

Niższe koszty życia, mniejsze czynsze i brak masowego ruchu turystycznego sprawiają, że lokalne kawiarnie mogą oferować konkurencyjne ceny.

