Brak pomysłu na jesienny weekend? To idealny moment, by zajrzeć do kameralnego uzdrowiska w Małopolsce. Chodzi o Żegiestów-Zdrój w Beskidzie Sądeckim - miejsce stworzone dla osób chcących odpocząć od zgiełku i spędzić czas blisko natury. Uzdrowisko zachwyca o każdej porze roku, ale to jesienią można zachłysnąć się jego barwami w pełnej krasie. Wczasy zdrowotne, weekendowy wyjazd lub urlop w górach? W tej kwestii warto rozważyć właśnie Żegiestów-Zdrój.

Żegiestów-Zdrój. Dom Zdrojowy Albin Marciniak East News

Jedno z najmniejszych polskich uzdrowisk. Perełka na mapie Małopolski

Żegiestów-Zdrój na przestrzeni lat przeżywał jednak swoje wzloty i upadki, czyli okresy rozkwitu i stagnacji.

"Położony romantycznie w wąwozie, pośród wspaniale umajonych gór Czerszli i Kiczery na wysokości 486 m n.p.m., nad brzegami prześlicznie wijącego się w tym miejscu Popradu. Klimat posiada Żegiestów podalpejski" - pisali Zenon Pelczer i Józef Zanietowski w publikacji "Przewodnik po zdrojowiskach i uzdrowiskach polskich" z 1913 roku.

Z czasem miejsce zaczęło podupadać, pojawiały się nawet głosy o zmarnowanym potencjale. Wszystko zmieniło się 1 maja 2025 roku, kiedy to Dom Zdrojowy został na nowo otwarty.

Historia uzdrowiska sięga XIX wieku, kiedy to odkryto tu źródła mineralne. Wraz z odkryciem rozpoczęła się budowa pierwszych domów gościnnych. Lecznicze właściwości wód potwierdził dr Józef Dietl, pionier polskiej balneologii. Jego badania sprawiły, że uzdrowisko stawało się coraz popularniejsze wśród kuracjuszy. Trudno się dziwić - mogli wracać do zdrowia i leczyć rozmaite schorzenia w pięknych okolicznościach przyrody.

"Kto raz był w Żegiestowie, ten tęskni nieustannie za jego ożywczym powietrzem, za jego czarującym krajobrazem, za jego zdumiewającymi widokami, za jego szumiącymi zdrojami" - pisał Dietl.

Malownicza Dolina Popradu z pewnością umila powrót do zdrowia. To bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, wręcz stworzone do spacerów i kontaktu z przyrodą. Rzeka Poprad przecina okoliczne wzgórza, tworząc przełomy i zakola, nadające miejscu określony charakter.

Obecnie Żegiestów-Zdrój to kameralny kurort, w którym można zrelaksować się w ciszy i zapomnieć o codziennym pośpiechu.

Do wód po zdrowie

Występujące w Żegiestowie-Zdroju szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe oraz wodorowęglanowo-magnezowo-sodowe zawierają minerały takie jak magnez, wapń, brom, jod i żelazo. Wody są nasycone naturalnym dwutlenkiem węgla i wykazują działanie wspomagające leczenie wielu schorzeń. Zastosowanie znajdują zarówno w kuracjach pitnych, jak i inhalacjach.

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób układu trawienia, reumatologicznych, nerek i dróg moczowych, a także schorzeń układu krążenia, oddechowego i metabolicznych. Kuracje w uzdrowisku są polecane osobom borykającym się m.in. z przewlekłymi zapaleniami oskrzeli, problemami żołądkowymi, refluksem, cukrzycą, nadciśnieniem, nerwicami i stanami wyczerpania.

Jednym z ważnych miejsc jest pijalnia wód mineralnych w centrum uzdrowiska. Lecznicza woda Anna była pierwszym ujętym źródłem - jej eksploatacja zaczęła się w 1864 roku.

Żegiestów-Zdrój. Pijalnia wód mineralnych Albin Marciniak East News

Nie tylko kuracjusze znajdą coś dla siebie

Kameralne uzdrowisko jest świetnym miejscem na aktywny wypoczynek. To propozycja zwłaszcza dla amatorów pieszych wędrówek - górskie szlaki tylko czekają na spragnionych wędrówek. Równie zadowoleni powinni być fani wycieczek rowerowych.

Miłośnicy przyrody z pewnością na dłużej przystaną przed Kamieniem Wandy, czyli zespołem naturalnych wychodni skalnych z piaskowca magurskiego. Na najbardziej znanym głazie wyryto napis: "Wando kocham". Z miejscem tym wiąże się romantyczna legenda o niespełnionej miłości do Wandy Siemaszko - aktorki okresu 20-lecia międzywojennego.

Na uzdrowisko można spojrzeć też "z góry", a konkretnie z platformy widokowej "Filip". Rozpościera się z niej widok nie tylko na Przełom Popradu, ale również Łopatę Polską i Łopatę Słowacką czy szczyty Beskidu Sądeckiego. Platforma znajduje się w centralnej części uzdrowiska, na drodze biegnącej nad willą Filip.

Żegiestów-Zdrój i co dalej? Pomysły na krótkie wycieczki

Uzdrowisko stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania okolicznych miejscowości - Muszyny, Piwnicznej-Zdroju oraz słowackiej Starej Lubowli. Zimą Żegiestów-Zdrój to dobra baza wypadowa do stacji narciarskich znajdujących się w Muszynie i Krynicy-Zdroju.

W pobliskiej Muszynie na turystów czekają Ogrody Sensoryczne, Ogrody Biblijne, wieża widokowa na Malniku i malownicza rekonstrukcja zamku.

Z kolei "perła polskich uzdrowisk", czyli Krynica-Zdrój, oddalona o pół godziny jazdy, przyciąga pijalniami wód, deptakiem, kolejką na Górę Parkową i Jaworzynę Krynicką oraz wieżę widokową Arena Słotwiny.