Co przyniesie niedziela, 9 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym uwierz w siebie, zrozum, że masz światu bardzo wiele do zaoferowania. Każdy posiada wady, ale czy to wyklucza doskonałość? Coś, co jest bezbłędne, tak naprawdę nigdy nie będzie perfekcyjne, bo nie zostaje w nim pole do rozwoju. W finansach sięgaj po więcej, myśl o awansie lub zmianie pracy i działaj w tym kierunku.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem popędliwym, który szybko się nudzi, a miłość traktuje bardziej jako sport niż spotkanie dwóch uniwersów. Na dłuższą metę takie podejście jest frustrujące, ale do przelotnego randkowania nadaje się w sam raz. W finansach możliwa będzie podróż mało ekscytująca, ale dobra dla twojej kariery.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś nie ugnie się nawet pod bardzo silną presją. Twoje starania mogą wręcz utwierdzać tamtą osobę w jej zdaniu. Jeśli chcesz zmiany, ustąp, wycofaj się, zastosuj łagodniejsze podejście, a przede wszystkim uzbrój się w cierpliwość. W finansach nie wymusisz teraz wiele ani nie wyprosisz. Trzeba spokojnie zaczekać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 6 Buław

W relacjach osobistych trzeba będzie wykazać się inwencją, odwagą. Mówi się, że miłość to nie sport, ale może przytrafić ci się rywal. Co wtedy zrobisz? Czy się wycofasz? Nie zakładaj, że nie masz w ogóle szans, bo może być wręcz przeciwnie. Najwięcej tracą ci, co oddają pojedynek na samym wstępie. W finansach możesz zyskać poklask ogółu, zdobyć pochwałę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych zdobądź się na współczucie, wyrozumiałość, autentyczną troskę. Jeśli ktoś, kto znalazł się na dnie, obrzydza cię, potraktuj go w myślach jak… niemowlę. Ono również jest bezbronne, nie potrafi regulować własnych emocji, nie panuje nad ciałem i polega na otoczeniu. W finansach możesz przemyśleć działalność dobroczynną.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych potrzebujesz teraz spokoju i wytchnienia. Odizoluj się w bezpiecznym miejscu od zamętu tego świata, nie bierz na siebie cudzych problemów. Wyznania i wyzwania będą musiały poczekać. Każdy ma prawo do odpoczynku, a nie dbając o siebie, nie zadbasz o innych. W finansach możesz zarobić, oferując komuś bezpieczne wyjście, azyl.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwe będzie wielkie uczucie, złamanie tabu, poświęcenie pewnej idei lub tradycyjnych wartości, żeby przeżyć coś niezwykłego. Otoczenie zaakceptuje twój wybór, jeśli pokażesz, że go nie żałujesz, i że da się dzięki niemu stworzyć nową jakość. W finansach możliwa będzie twórcza współpraca z osobą, którą kochasz.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą serdeczną i pewną siebie. Ucz się od niej asertywności, ciepła, zrozumienia dla czyichś ograniczeń i… niebrania ich do siebie! Jeśli pozwolisz by inni nie musieli przepraszać cię za to, kim są, przestaniesz przepraszać za bycie sobą otoczenie. W finansach trzeba się odważyć zagrać nieszablonowo.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą przenikliwą, obdarzoną zmysłem analitycznym. Ponieważ jednak we wszystkim można się zapędzić, to i w tym wypadku istnieje ryzyko czytania między wierszami niewydarzonych rzeczy. Czasem lepiej zapytać wprost niż się domyślać. W finansach poskrom ciekawość. Nie do każdej osoby warto zwrócić się z pytaniem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym może nastąpić teraz duża zmiana. Uświadomisz sobie, czego chcesz od partnerstwa i przeanalizujesz rzeczowo, czy druga strona ci to daje. Nie wstydź się nowych uczuć, chłodnego, trzeźwego osądu. Pod koniec życia nikt nie daje medalu za mękę w miłości. W finansach możesz uświadomić sobie, jakie jest twoje powołanie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym uruchom w sobie naturalną ciekawość. Potraktuj drugiego człowieka jako… hobby. Interesujesz się tak wieloma rzeczami, dlaczego więc nie zgłębić, co ktoś myśli, lubi, czego się boi, jakie ma nadzieje na przyszłość? Lubimy być obiektem fascynacji, to nas ku innym skłania. W finansach przyda się systematyczność i poszerzenie wiedzy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z kimś, dla kogo miłość nigdy nie jest prosta. Ten ktoś zakochuje się w osobach nieprzystępnych, od których oddziela go siedem gór i rzek. Jeśli więc chcesz mieć jakąś szansę na romans, rzucaj powłóczyste spojrzenia, wysyłaj sprzeczne sygnały. W finansach nie pozwól, by słabość do kogoś stępiła ostrze osądu.

