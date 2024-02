Spis treści: 01 Horoskop to nie tylko jeden znak zodiaku. To cały kosmogram

02 Zamknięci w kręgu. Tak toczy się twoje życie względem planet

03 Co daje nam odczyt kosmogramu? Mapa naszego życia

Horoskop to nie tylko jeden znak zodiaku. To cały kosmogram

Pytani o znak zodiaku, podajemy zazwyczaj jeden - ktoś kto urodził się 15 kwietnia, powie, że jest zodiakalnym Baranem, a ktoś, kto przyszedł na świat 10 maja, jest zodiakalnym Bykiem.

To jednak tylko... jeden znak zodiaku, który w astrologicznym wymiarze tworzy nas, jako konkretnego człowieka. Tak naprawdę, posiadamy w sobie wszystkie znaki zodiaku, ale umiejscowione w różnych sferach i odpowiadające za konkretne działy naszego życia. Jak to możliwe?

W momencie, w którym przychodzimy na świat, o konkretnej godzinie i w konkretnym miejscu na Ziemi, względem naszego położenia, gdzie wydaliśmy pierwszy krzyk, planety na niebie są ułożone w konkretny sposób.

Graficznie niebo można przedstawić w astrologii za pomocą okręgu, a jego zaś można podzielić na 12 części, zwanych "domami". Niebo podzielone na 12 domów odpowiada dwunastu znakom zodiaku, ale też dwunastu strefom naszego życia, które zostały opisane przez astrologów:

Pierwszy Dom: Ja, osobowość

Drugi Dom: Wartość, finanse

Trzeci Dom: Komunikacja, nauka

Czwarty Dom: Dom, rodzina

Piąty Dom: Miłość, kreatywność

Szósty Dom: Praca, zdrowie

Siódmy Dom: Partnerstwo, małżeństwo

Ósmy Dom: Tajemnice, transformacja

Dziewiąty Dom: Działalność duchowa, podróże

Dziesiąty Dom: Kariera, status społeczny

Jedenasty Dom: Przyjaźń, cele życiowe

Dwunasty Dom: Podświadomość, tajemnice

To właśnie te poszczególne domy, czyli fragmenty nieba, zarządzane są przez konkretne znaki zodiaku i przez planety, które były w poszczególnych domach w momencie, w którym konkretna osoba przyszła na świat.

Zamknięci w kręgu. Tak toczy się twoje życie względem planet

Zdjęcie Aby ustalić nasz kosmogram, potrzebujemy daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz godziny przyjścia na świat. / 123RF/PICSEL

Kosmogram nie bez powodu jest okręgiem. Symbolizuje on pełnie i toczące się życie. W tym magicznym kręgu, gdzie każdy jego fragment odpowiada za daną część naszego istnienia, rozmieszczone są planety, a te od wieków mają w rozmaitych wierzeniach wielką moc.

W astrologii wszystko nazwane będzie "planetą", choć w sensie astronomicznym Słońce jest gwiazdą, Księżyc satelitą Ziemi, a Plutona astronomowie nie zaliczają do planet, a do innej klasy ciał niebieskich - planet karłowatych. W astrologii jednak na planie kosmogramu są traktowane również jako "planety", czyli obiekty wpływające na nasze życie.

W kosmogramie planety są pewnymi mocami, siłami i dyspozycjami, które kształtują konkretnego człowieka, przez przebywanie w danym domu jego horoskopu urodzeniowego. I tak Słońce jest manifestacją naszego prawdziwego "ja". Twój znak słońca reprezentuje to, kim jesteś głęboko pod swoimi indywidualnymi różnicami. Z tego powodu jego cechy często będą dominować nad cechami twojego horoskopu urodzeniowego.

Twój znak księżyca jest twoim centrum emocjonalnym. W przeciwieństwie do znaku słońca, mniej chodzi o to, kim jesteś, a bardziej o to, jak reagujesz na okoliczności zewnętrzne. To twoja podświadomość, która dochodzi do głosu przed rozumem oraz twoje emocje.

Zdjęcie Według astrologii drzemią w nas tak naprawdę wszystkie znaki zodiaku i wszystkie moce planet / 123RF/PICSEL

Uważa się, że planety - Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton - są kolejno powiązane ze szczęściem, lękami, marzeniami, zmianami i potencjałem transformacyjnym, chociaż nie opisują one w takim stopniu cech osobistych, jak okoliczności zewnętrzne.

Zaś "Myśli i komunikacja", "Miłość i piękno" oraz "stanowczość i walka" odpowiadają kolejno planetom - Merkurego, Wenus i Marsa.

Na przykład jeżeli Mars znajduje się w ósmym domu, to będzie on dawał nam siłę, aurę walki w dziedzinie transformacji w naszym życiu, jeżeli Satrun, zwany też "surowym nauczycielem", przebywa w domu siódmym odpowiadającym za rodzinę i partnerstwo, da nam on surową lekcję w tym zakresie.

Co daje nam odczyt kosmogramu? Mapa naszego życia

Zdjęcie W odczytaniu kosmogramu może pomóc nam astrolog / 123RF/PICSEL

Aby ustalić nasz kosmogram, potrzebujemy daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz godziny przyjścia na świat. Kiedy już poznamy dzięki temu dokładny układ planet w domach i nasze znaki zodiaku, które tworzą konkretne domy, dzięki poprawnej interpretacji możemy lepiej zrozumieć siebie samych.

Astrolodzy są zdania, że lepiej rozumiemy nasze mocne i słabsze strony, konflikty w rodzinie, powodzenia i niepowodzenia w miłości, czy w pracy, a także nasze skryte marzenia i cele życiowe.

To wędrówka w głąb siebie, w nasze pragnienia i lęki. Niegdyś horoskop urodzeniowy traktowano jako wyrocznię, coś co jest zapisane w planetach i gwiazdach od momentu przyjścia na świat. Jednak dziś może być wskazówką odnośnie tego, za czym powinniśmy podążać w naszym życiu i na co zwracać uwagę.