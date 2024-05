Prosty trik, dzięki któremu makaron, chleb i ziemniaki staną się zdrowsze

Choć węglowodany stanowią potrzebny składnik zrównoważonej diety, zdaniem wielu osób – zwłaszcza tych, które próbują zredukować wagę – są one przeszkodą na drodze ku wymarzonej sylwetce. To dlatego makaron, chleb i ziemniaki często umieszczane są na liście produktów zakazanych. Spożywanie ich w nadmiarze w istocie może powodować niepożądane skoki cukru we krwi, co z kolei sprzyja napadom głodu. Aby tego uniknąć, wystarczy zastosować prosty żywieniowy trik.