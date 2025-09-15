Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia, a na południu kraju rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie również burze - wynika z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą ok. 20 st. C na wschodzie do 23 st. C na zachodzie, miejscami na obszarach podgórskich Karpat ok. 17 st. C.

We wtorek więcej słońca, ale szczególnie na wschodzie i na północy mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu. Suma opadów na południowym wschodzie do 25 mm - wskazuje IMGW. Na termometrach od 17 st. C na północnym wschodzie do 20 st. C na południu. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 15 st. C do 17 st. C.

Okresami dość silny wiatr, bowiem nad morzem w porywach do 80 km/h, natomiast w Sudetach do 90 km/h.

W środę przelotne opady deszczu niemal w cały kraju. Zrobi się chłodniej, ponieważ temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 18 st. C. Czwartek ponownie z przelotnymi opadami deszczu i zachmurzeniem umiarkowanym oraz dużym. Na termometrach od 15 st. C na wschodzie i Podhalu do 21 st. C na południowym zachodzie.

W piątek głównie na wschodzie i na północy Polski przelotne opady deszczu, tam również zachmurzenie duże. W niektórych regionach wzrośnie temperatura. Na północnym wschodzie ok. 18 st. C, ale znacznie cieplej na południowym zachodzie, tam do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty - wskazuje IMGW.

Czy jest szansa na pogodny weekend?

W weekend czeka nas duża zmiana w kontekście temperatury, bowiem w niektórych regionach termometry wskażą nawet 28 st. C. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 22 st. C do 27 st. C. Niższe wartości nad samym morzem, ok. 20 st. C.

W niedzielę ładna pogoda powinna się utrzymać na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na północnym zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Będzie bardzo ciepło, ponieważ termometry wskażą na ogół od 24 st. C do 28 st. C.

