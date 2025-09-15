Masz taką przyprawę w domu? Nie spożywaj pod żadnym pozorem. Wydano alert

Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży popularnej przyprawy. - Bezpieczeństwo klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę - informują przedstawiciele sieci i dodają, by nie spożywać produktu wskazanego w ostrzeżeniu.