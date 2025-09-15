Masz taką przyprawę w domu? Nie spożywaj pod żadnym pozorem. Wydano alert
Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży popularnej przyprawy. - Bezpieczeństwo klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę - informują przedstawiciele sieci i dodają, by nie spożywać produktu wskazanego w ostrzeżeniu.
Carrefour wycofuje ze sprzedaży goździki
W najnowszym komunikacie sieci Carrefour czytamy, że z oferty sprzedażowej wycofano goździki firmy Kamis. Decyzję podjęto z powodu wykrycia nieodpowiednich poziomów insektycydu o nazwie chloropiryfos.
Chloropiryfos to substancja aktywna z grupy insektycydów fosforoorganicznych, która została wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej w 2020 r.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Goździki Kamis 8 g
Producent/Importer: McCormick Polska SA
Kod kreskowy: 5900084274098
Numer partii i data przydatności: 0002787537, 08/02/28, 20/03/28, 0002803425, 20/03/28
Carrefour apeluje do klientów
Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonych numerach partii proszone są o niespożywanie go i odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 11.10.2025 r. w celu zwrotu należności - wskazuje sieć.
