Spis treści: 01 Imiona mają moc. Nad tymi czuwają anioły

02 Opieka archanioła Gabriela

03 Gabriela. Działaczka o wielkim sercu

Imiona mają moc. Nad tymi czuwają anioły

Nie od dziś wiadomo, że dawne wierzenia mieściły w sobie także wiarę w imiona. Nie nadawało się ich dzieciom przypadkowo. Każde z imion od wieków nosi ładunek energetyczny, nadaje osobie je otrzymującej pewne cechy charakteru i dodaje sił.

Trzy fałszywe znaki zodiaku. Lepiej uważaj, z czego im się zwierzasz

Słaba końcówka miesiąca dla jednego znaku zodiaku. Sprawdź, co zobaczyła wróżka Anne

Wydarzy się 28 stycznia. Ten dzień szczególnie zapamięta jeden znak zodiaku

Wróżka Diana stawia tarota wszystkim znakom zodiaku. To nas czeka 28 stycznia Imiona mogły także sprawić, że konkretna osoba otrzymywała nie tylko cechy charakteru, ale też i wsparcie przodków, Wszechświata, czy według wyznania - Boga lub Bóstwa.

Możemy też wyróżnić kategorię imion, które kojarzone są nierozerwalnie z aniołami. Aniela, Angelika, czy właśnie Gabriela to tylko niektóre przykłady imion żeńskich, które mają mieć specjalne względy wśród wierzących w anioły.

Reklama

Aniela kojarzy się wyłącznie z ogółem aniołów, ale Gabriela, jest już imieniem niezwykle sprecyzowanym, bo dotyczy konkretnego anioła, a raczej archanioła. Co oznacza imię Gabriela i jakie osoby je noszą?

Opieka archanioła Gabriela

Jednym z najbardziej znanych aniołów z Biblii jest anioł Gabriel. Imię to pada w Starym Testamencie, opisując anioła, który oznajmił Zachariaszowi narodzenie syna, a Marii przepowiedział narodziny Jezusa.

Gabriel razem z Michałem i Rafałem zaliczany jest do archaniołów - czyli najwyższych posłańców Boga. Imię to w języku hebrajskim znaczy "mąż", "wojownik boży".

Archanioł Gabriel jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, kary, śmierci i objawienia. Pełni niezwykle ważną rolę w systemie wiedzy o aniołach. Nic dziwnego więc, że rodzice wierzący w jego opiekę, pragnęli nazywać swoje dzieci imieniem Gabriel lub Gabriela, by nadać anielską opiekę swoim dzieciom.

Gabriela. Działaczka o wielkim sercu

Zdjęcie Gabriele są wyjątkowo cenionymi osobami / 123RF/PICSEL

Gabriela nie dość, że posiadająca anielską ochronę i z uśmiechem dzięki temu przechodzi przez życie, to jeszcze sama staje się często promieniem nadziei dla innych. Od Gabrieli bije energia i musi cały czas być w ruchu, działać, by się spełniać.

To właśnie swoją postawą motywuje innych do pracy. Czesto więc stoi na pozycji lidera, czy szefa, a kto trafi na nią w pracy ma niezwykłe szczęście. Z pewnością zmotywuje do pracy każdego i weźmie pod swe opiekuńcze skrzydła.

Gabriela trzyma się jasno zdeklarowanych zasad i według nich zawsze postępuje, co sprawia, że ludzie odbierają ją jako godną zaufania. To także silna wola Gabrieli sprawia, że budzi ona podziw u innych.

Imię to noszą osoby o pięknych cechach charakteteru, choć czasem może przejawiać się u nich zbytnia zawziętość w działaniu.