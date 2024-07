Sezon Lwa

22 lipca Słońce wkroczy w ognisty znak Lwa. W tym okresie Wszechświat zaprosi nas do odnalezienia wewnętrznej siły poprzez relaks i zabawę.

Sezon Lwa to czas na dostrzeżenie własnej wartości. To właśnie teraz podniesiemy się po wielu miesiącach niepowodzeń. Zwróćmy uwagę na wszystkie radosne momenty. To one sprawią, że będziemy emanować światłem.

Sezon Lwa to czas wzmocnienia wewnętrznego światła

W Sezonie Lwa warto zdać sobie sprawę, że to właśnie od nas zależy nasza przyszłość. Same piszemy swój własny scenariusz. Nie spieszmy się jednak zbyt mocno. To właśnie odpoczynek wzmocni wewnętrzną energię. Bądźmy świadome swojego wnętrza, ale także własnych potrzeb. Otwórzmy się na miłość i radość. Zdajmy sobie sprawę, że bez pewności siebie i pozytywnego działania nie będziemy mogły cieszyć się spełnieniem.

Lew ma jednak to do siebie, iż uwielbia wywoływać dramaty. Unikaj plotek i unoszenia się dumą.

Lew Picsel 123RF/PICSEL

Zodiakalny Lew - jaki jest?

Lew jest znakiem należącym do trygonu ognia, w pełni oddając energię tego żywiołu. Osoby spod znaku Lwa są pełne energii i chętne do działania. Cechuje je pewność siebie oraz fakt, iż starają się nie przejmować zbyt długo problemami. Rozwiązania szukają natychmiast. Są zaangażowane i nieustępliwe, doprowadzając do końca każdą sprawę.

Lew jest szczery, życzliwy i dosłownie uwielbia obdarowywać innych prezentami. Jest w stanie wydać naprawdę sporo pieniędzy, byle tylko na twarzy ukochanej osoby pojawił się uśmiech. Potrafi również wybaczać, reagować dowcipem na stresujące sytuacje, z optymizmem patrzeć w przyszłość i skupiać się na jasnej stronie życia.

Lew nie jest oczywiście pozbawiony wad. Uwielbia być w centrum uwagi, więc bywa egoistyczny i próżny. To uparty znak zodiaku, który lubi stawiać na swoim i nie znosi sprzeciwu. Jest bardzo pewny siebie, a ta pewność przemienia się czasem w arogancję. Bywa również melodramatyczny i pretensjonalny. To, co w życiu prywatnym jest wadą, może przydać się jednak w pracy - pewność siebie i silny charakter sprawiają, że Lew może odważnie piąć się po drabinie sukcesu.

