Idealne do smażenia, gotowania, duszenia i marynowania. Kurki, od lat uważane za jedne z najsmaczniejszych grzybów leśnych, są prawdziwym faworytem wśród grzybowych wyborów Polaków. Dodawane do jajecznicy stanowią dla wielu synonim idealnego poranka, zaś w połączeniu ze śmietaną stają się, rozkosznym w smaku sosem do zadań specjalnych.