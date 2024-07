Niestety w natłoku porad, coraz to nowszych i bardziej zachwalanych kremów, toników i maseczek możemy poczuć się nieco zagubieni. Wśród najpopularniejszych urodowych trendów, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie, znalazły się m.in. wieloetapowa pielęgnacja koreańska , metoda skin flooding oraz chyba najbardziej pożądana z nich, czyli pielęgnacja pozwalająca uzyskać tzw. glass skin.

Wszystkie wymagały od nas nie tylko uważnego dobierania kosmetyków, ponieważ pewnych składników kosmetycznych nie można stosować bezpośrednio po sobie. Zabierały też sporo czasu oraz pieniędzy, gdyż stosowanie takiej wieloetapowej pielęgnacji wiązało się z koniecznością zakupu naprawdę sporej ilości produktów. Okazuje się jednak, że podobnie jak w wielu innych przypadkach również i w kwestii pielęgnacji twarzy mniej znaczy więcej, a rozbudowana, kilkuetapowa pielęgnacja niekoniecznie musi przynieść oczekiwane rezultaty. Co więcej, codzienne stosowanie tak dużej liczby różnych preparatów, może wręcz doprowadzić do pogorszenia stanu naszej cery.

Wydaje się jednak, że w temacie pielęgnacji skóry nadchodzi prawdziwa rewolucja, a to za sprawą trendu skin streaming.

Skin streaming, czyli najnowszy trend w pielęgnacji urody zdobywa coraz większą popularność. Co więcej, jego główne założenia podobają się zarówno osobom, które zmęczyła rozbudowana pielęgnacja i ciągłe testowanie nowych produktów, jak i dermatologom chwalącym go za jego prostotę i uniwersalność.

Skin streaming to powrót do najprostszej, ale jak się okazuje, najskuteczniejszej i najbardziej uniwersalnej pielęgnacji, która sprawdzi się w przypadku większości typów cer. W natłoku porad o tym jak dbać o skórę zapomnieliśmy, że wystarczą trzy podstawowe kroki - oczyszczanie, nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna, wykonane prawidłowo dobranymi kosmetykami, aby cieszyć się piękną cerą.

Trend skin streaming daje nam również zadanie w postaci jak najlepszego poznania swojej cery i jej problemów. Pozwoli to jak najlepiej skompletować te kilka produktów, które staną się podstawą naszej pielęgnacji. Nie każdej bowiem skórze potrzebne są składniki takie jak kwasy, retinol, niacynamid czy witamina C. Są to oczywiście bardzo skuteczne substancje, których stosowanie może przynieść zadowalające efekt. Jednak łączone w niepoprawny sposób mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.