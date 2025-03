Najbardziej naiwny znak zodiaku. Bardzo łatwo go oszukać i zranić

Najbardziej naiwny znak zodiaku. Łatwo go nabrać i oszukać

Osoby spod znaku Ryb urodziły się między 19 lutego a 20 marca. Trudno jest im myśleć o rzeczywistości, gdyż najczęściej kierują się marzeniami oraz emocjami. Bardzo lubią otaczać się ludźmi, jednak często własnym kosztem. Nie potrafią rozpoznawać, czy ktoś jest godzien zaufania lub łatwo wybaczają, gdy ktoś ich rani. Są bardzo wrażliwi i idealizują świat oraz ludzi, a zwłaszcza swoich partnerów. Niestety osoby o złych intencjach czasem to wykorzystują i próbują manipulować zodiakalnymi Rybami. Mają tendencję do tłumaczenia czyichś błędów, szczerze wierząc, że są w stanie się dla nich zmienić. Niestety najczęściej jest to zwykła farsa.