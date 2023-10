Zodiakalny Rak to wyjątkowo skomplikowany człowiek, a życie z nim nie należy do łatwych. Szybko uzależnia się emocjonalnie od partnera, ale chce być też silny i niezależny. Można powiedzieć, że w człowieku spod znaku Raka żyją dwa wilki - jeden chce słuchać serca i skupić się na swoich pragnieniach, drugi wciąż próbuje udowadniać światu swoją wartość.

Choć Rak ma trudny charakter, to nie brakuje mu zalet. Jego wrażliwość sprawia, ż jest bardzo czuły, opiekuńczy, współczujący i delikatny, więc ludzie łakną kontaktu z nim i doceniają jego oddanie. Rak stara się bowiem dbać o wszystkich - zawsze jest skory do pomocy, wspiera akcje charytatywne, poświęca się dla innych i chętnie obdarowuje ich swoim czasem.

Reklama

Zdjęcie Kobiety spod znaku Raka są raczej spokojne, jednak potrafią też pokazać pazurki... Lepiej nie wystawiaj ich zaufania na próbę! / 123RF/PICSEL

W głębi serca Rak jest nieśmiały, wycofany i brakuje mu odwagi - bardzo potrzebuje więc kogoś, to popchnie go do działania i zarazi dobrą energią. Wcześniej będzie on musiał jednak zdobyć zaufanie Raka, a to nie jest takie proste!

Rak zbyt często żyje przeszłością - często patrzy wstecz i rozpamiętuje doznane krzywdy lub popełnione błędy. Bywa również uparty, egocentryczny, chimeryczny i niepewny siebie. Ma również jeszcze jedną, wstydliwą wadę, która mocno utrudnia mu życie.

To najbardziej wstydliwa cecha zodiakalnego Raka. Mocno utrudnia mu życie

Rak jest niezawodny, bardzo lojalny i ciepły. To tradycjonalista, który dla bliskich jest skory do największych poświęceń. Jest też lojalny, łagodny i cierpliwy i choć bywa nadwrażliwy i niepewny siebie, to bliscy doceniają jego oddanie. Niestety, Rak jest również...największym pesymistą wśród wszystkich znaków zodiaku.

Rak nie wierzy w siebie, brak mu siły przebicia i odwagi. Jakby tego było mało, z góry szykuje się na najgorsze, świat widzi w ciemnych barwach i nie oczekuje od życia zbyt wiele. Powinien więc pracować nad sobą i walczyć z wrodzonym czarnowidztwem, bo zatruwa nim nie tylko swoje, ale również życie najbliższych.

Zobacz również: Bliźnięta wstydzą się tej cechy. Zniszczy każdą relację