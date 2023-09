Są chorowite i mało odporne na stres. Te znaki zodiaku żyją najkrócej

Wstydliwa cecha zodiakalnego Barana. Mało kto o niej wie Byk to drugi ze znaków zodiaku - pewny siebie, wytrwały i niezawodny nie bez przyczyny uznawany jest za (zaraz za Baranem) najsilniejszego w całym zodiaku. Byk ma mnóstwo zalet i pożądanych cech charakteru - jest mocno skupiony na celu, zdyscyplinowany i prawie zawsze udaje mu się zrealizować większość swoich planów i marzeń. Jest też zaskakująco cierpliwy, zaangażowany, wytrwały i hojny. Uznawany jest więc za doskonałego partnera, zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie.

Zodiakalny Byk słynie z umiejętności bezbłędnego działania i rzadko zdarzają mu się pomyłki. Jest bowiem bardzo wnikliwy, dokładny i lubi wszystko porządnie zanalizować - nie ma możliwości, by robił coś powierzchownie i "po łebkach". Choć Byk ma mnóstwo zalet i można na nim polegać, to ma także kilka uciążliwych wad. Bywa bardzo uparty i zaborczy, ale to nic przy innej, trudnej cesze charakteru - ta może naprawdę utrudnić życie!

Najbardziej wstydliwa cecha Byka. Musi nad nią panować

Byk potrafi być wyjątkowym materialistą - bardzo ceni sobie wygodę oraz dobra materialne i czerpie z życia pełnymi garściami. Byk nie dopuszcza, by ktoś stanął mu na drodze w realizowaniu planów - on chce żyć komfortowo i nie ma zamiaru niczego sobie odmawiać.

Zodiakalny Byk znany jest z tego, że kocha zakupy - uwielbia piękne przedmioty, luksusowe dobra, ale sporo wydaje także na dobre jedzenie i dalekie podróże. Byk uwielbia również gromadzić majątek i robi wszystko, by inni widzieli jak świetnie mu się powodzi.

Niestety, w skrajnych przypadkach Byk może przemienić się w chciwego skąpca - musi więc panować nad swoimi popędami i nauczyć się doceniać także małe, często całkowicie darmowe przyjemności.

