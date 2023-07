Bliźnięta to jeden z najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku - nic dziwnego, skoro żyją w nich dwie, skrajnie różne osoby. Jedna potrafi być wyjątkowo urocza, towarzyska, czuła i otwarta, druga nerwowa, kłamliwa, egocentryczna, impulsywna, a nawet chytra i egoistyczna. Ta mieszanka cech sprawia, że Bliźnięta potrafią być naprawdę trudne!

Jedną z największych wad Bliźniąt jest brak zrozumienia w stosunku do innych, nawet bliskich osób. Traktują one zresztą większość swoich relacji dość powierzchownie, priorytetem są ich własne potrzeby i pragnienia - jeśli nad sobą nie pracują, mogą stać się książkowymi egoistami.

Bliźnięta nie znoszą krytyki i łatwo się obrażają, a krytyków potrafią dość szybko wyrzucić ze swojego grona znajomych. Powód? Są po prostu przekonane o własnej nieomylności i ciężko jest im zaakceptować, że może być inaczej.

Bliźnięta potrafią być wyjątkowo toksyczne. Oto ich wady

Bliźnięta są też bardzo wymagające, szczególnie w stosunku do swoich bliskich. Pragną, by byli oni ambitni, wytrwale pracowali, osiągali sukcesy i wciąż wspinali się po zawodowych szczeblach. Sporo wymagają więc zarówno od dzieci jak i współmałżonków, rodzeństwa czy przyjaciół. Są z nich zresztą bardzo dumne, cieszą się z sukcesów i panicznie boją się porażek. Wciąż motywują i zachęcają więc bliskich do rozwoju, co czasem staje się wręcz toksyczne i męczące.

Ogromną wadą Bliźniąt jest również chęć robienia wielu rzeczy na raz. Bliźnięta są dumne ze swojej wielozadaniowości i uważają ją za coś wspaniałego. Niestety, nie zauważają przy tym, że często spada wtedy jakość ich pracy, poszczególne zadania zabierają więcej czasu, a do ich życia wkrada się chaos.

Bliźnięta nie potrafią za długo skupić się na jednej rzeczy, przeskakują od jednego zadania do drugiego, często nie kończąc poprzedniego. Praca z nimi jest więc wyjątkowo trudna - to ich podwładni czy współpracownicy muszą kończyć za nie "rozgrzebane" projekty.

Inne wady Bliźniąt: są chytre, impulsywne, powierzchowne, nerwowe, niezdecydowane, kłamliwe, nieszczere.

