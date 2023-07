Spis treści: 01 Zodiakalny Rak: Charakterystyka

02 Rak w miłości

03 Praca i finanse

04 Zdrowie Raka

Rak (21 czerwca - 22 lipca) to zdecydowanie najbardziej wrażliwy znak zodiaku. Jest opiekuńczy, współczujący, otwarty na potrzeby innych ludzi i bardzo troskliwy. Rak robi wszystko, by ludzie czuli się w jego towarzystwie jak najbardziej komfortowo, a o swoich bliskich dba jak o największy skarb. Rak jest również bardzo pomocny i wyciąga rękę nawet do kompletnie obcych ludzi - to dlatego często można go spotkać w ośrodkach pomocy czy na akcjach charytatywnych.

Zodiakalny Rak: Charakterystyka

Rak jest jednak niestety nieufny i każdy, kto chce się do niego zbliżyć, musi najpierw pokonać dość gruby, starannie budowany mur. Wrażliwość Raka sprawia, że nierzadko żyje on przeszłością, rozpamiętuje wszystkie krzywdy, których doznał, popełnione błędy i upadki. Zamiast z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość, Rak myśli o tym, co mógł zrobić lepiej... w przeszłości. W efekcie stoi w miejscu i użala się nad sobą, a życie przecieka mu przez palce.

Rak sprawia wrażenie delikatnego i łagodnego, ale jedna cecha charakteru zdaje się temu przeczyć - potrafi być bardzo uparty, nie mniej niż zodiakalny Baran. Ten znak zodiaku umie wystawić również bycze rogi, szczególnie gdy ktoś próbuje zaatakować jego bliskich. Rodzina i najbliżsi są bowiem dla niego priorytetem i zawsze będzie ich bronić. W sytuacji kryzysowej wrażliwość Raka gdzieś znika, a w jej miejsce pojawia się siła, o jaką nikt go nie podejrzewa.

Największe zalety Raka:

wrażliwość,

troskliwość,

lojalność,

oszczędność,

rodzinne ciepło,

łagodność,

cierpliwość.

Wady Raka:

chimeryczność,

nadwrażliwość,

niepewność siebie,

upartość,

pesymizm.

Jak widać, Rak jest więc pełen sprzeczności - z jednej strony ciepły i wrażliwy, z drugiej chimeryczny i notorycznie niezadowolony z siebie. Często czuje, że życie dosłownie przelatuje mu przez palce, a on snuje wielkie marzenia, z czego większości nigdy nie uda mu się zrealizować. Również przez swój wrodzony pesymizm. Rak jest zresztą również mało konkretny i ciężko mu coś zaplanować.

Rak w miłości

Rak jest w miłości bardzo ostrożny. W ten sposób stara się chronić swoją wrażliwość i uczuciowość, utrudniając potencjalnym partnerom zbliżenie się do siebie. Jest zresztą również bardzo nieśmiały, więc rzadko decyduje się na pierwszy krok i czeka, aż druga strona wykaże inicjatywę. Czasem zostaje więc z niczym... Gdy znajdzie już drugą połowę i obdarzy ją zaufaniem, jest świetnym partnerem i niezłym kochankiem.

Niezwykłe połączenie: Rak, Skorpion, Koziorożec

Interesujący związek: Panna, Byk

Nie uda się: Baran, Strzelec, Bliźnięta.

Praca i finanse

Zodiakalny Rak ma niesamowitego nosa do finansów, jest oszczędny, lubi pieniądze i potrafi inwestować. Jeśli w dodatku wciąż rozwija i doszkala się w tej dziedzinie, to istnieje spora szansa, że odniesie w życiu finansowy sukces. Rak nie szasta pieniędzmi, odkłada na "czarną godzinę" i zawsze ma gdzieś ukryte "zaskórniaki". W skrajnych wypadkach Rak może stać się "dusigroszem" więc musi wciąż pracować nad swoją relacją z pieniędzmi.

Praca jest dla Raka po prostu sposobem na zarabianie pieniędzy - nie jest on więc typem karierowicza i nie zabiega o sukcesy. Ten znak zodiaku dobrze czuje się w pracy z ludźmi, jest doskonałym, wrażliwym opiekunem - świetnie sprawdzi się więc w zawodzie lekarza psychoterapeuty czy nauczyciela. Rak to również urodzony przedsiębiorca i odważnie powinien stawiać na własny biznes.

Zdjęcie Rak jest świetnym przedsiębiorcą / 123RF/PICSEL

Zdrowie Raka

Największym zagrożeniem jest dla Raka stres. Ten znak zodiaku jest bardzo uczuciowy i wrażliwy, więc szybko się denerwuje i czasem nie potrafi zapanować nad emocjami. Stres mocno osłabia jego układ odpornościowy, więc Rak często się przeziębia, łapie infekcje i wirusy. By temu zapobiec, powinien jak najczęściej relaksować się na łonie natury, regularnie uprawiać sport i medytować. Rak kocha wodę, więc sporty wodne i relaks w basenie będzie dla niego idealną opcją.

Rak ma również delikatny żołądek - powinien więc unikać pikantnych, ostro przyprawionych i tłustych potraw.

Słynne Raki:

Pamela Anderson,

Tom Cruise,

Carlos Santana,

Czesław Miłosz,

Marcin Prokop,

Mike Tyson,

Paweł Kukiz,

Sylvester Stallone,

Meryl Streep ,

Angela Merkel,

Leszek Miller.

