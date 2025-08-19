Które produkty wycofano ze sprzedaży i dlaczego?

Sieć sklepów Pepco wydała komunikat, w którym informuje, że z oferty sprzedażowej znika kurtka niemowlęca dla chłopców. Produkt jest niezgodny z wymaganiami europejskiej normy, bowiem istnieje ryzyko oderwania się małych elementów, co może skutkować zadławieniem się nimi.

Szczegóły dotyczące kurtki wycofanej ze sprzedaży w sklepach Pepco: PLU 614536, Kurtka niemowlęca chłopięca, EN 17394-3:2021.

"Prosimy o zwrot wspomnianego produktu oraz odbiór pełnej kwoty za jego zakup. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany" - wskazuje sieć.

Z kolei sieć Zara, która kojarzona jest przede wszystkim z asortymentem odzieżowym, ale oferująca również m.in. artykuły dekoracyjne, wskazała w komunikacie, że artykuły o numerach 2628/073/305 i 2629/073/305 zostały wycofywane z rynku po wykryciu ryzyka przewrócenia się, a mowa o obrotowym krześle.

"Jako środek zapobiegawczy ważne jest, aby w przypadku zakupu tego produktu - za pośrednictwem naszych sklepów stacjonarnych lub platform internetowych - przestać go używać i skontaktować się z nami za pośrednictwem zespołu obsługi klienta lub w dowolnym z naszych sklepów, aby zarządzać jego zwrotem i późniejszym zwrotem pieniędzy. Nie ma konieczności przedstawiania dowodu zakupu" - czytamy w komunikacie sieci sklepów Zara.

Natomiast konsumenci, którzy niedawno robili zakupy w sklepach Auchan, powinni mieć świadomość, że ze sprzedaży wycofano jaja, ponieważ zawierały one Salmonellę. Szczegóły wycofanych produktów w postaci jaj, znajdują się poniżej.

Auchan wycofuje ze sprzedaży jaja INTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów, którzy posiadają jaja wskazane w komunikacie, by ich nie spożywać. Produkt można zwrócić do sklepu i otrzymać zwrot pieniędzy.

GIS z ostrzeżeniem publicznym

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonych partiach pyłku kwiatowego.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na poziomie wykrytym w badaniu urzędowym może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów - wskazuje GIS.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Zdrowe Pola, Pyłek Kwiatowy

Numery partii: 02.2027 1/27.03.25-4-094 oraz 02.2027 1/27.03.25-6-094

Data minimalnej trwałości: 02.2027

Podmiot wprowadzający do obrotu: JOYFOOD Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 217, 93-231 Łódź

Produkt: Pyłek kwiatowy

Numer partii i data minimalnej trwałości: 13/12/2026 1/1

Producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu - apeluje GIS.

