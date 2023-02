Brak pracy nad swoim ego może powodować, że niektórzy zmieniają się w narcyzów. Kto najmocniej musi walczyć ze swoim egoizmem?

Kim jest narcyz?

Narcyz to osoba, która jest przekonana o swojej wspaniałości. Najczęściej narcystycznymi nazywamy zachowania, które są aroganckie, egocentryczne i snobistyczne. Narcyz ma skłonność do oczekiwania specjalnego traktowania.

Osoby narcystyczne nie są zbytnio zainteresowane innymi. Przejawiają brak empatii i chcą się przyjaźnić z osobami, które mogą przynieść im różne korzyści. Często można się spotkać z tym, że narcyz ma problemy z zazdrością. Jest nie tylko zazdrosny o sukcesy innych, ale będzie także sądził, że inni zazdroszczą jemu.

Narcyz pragnie być uwielbiany i podziwiany. Często całkowicie jest pochłonięty własnymi sprawami, zainteresowaniami i uczuciami. Zapomina, że inni ludzie także je mają.

Znaki zodiaku ze skłonnością do narcyzmu

Nie każdy człowiek jest narcyzem. Jednak można zauważyć tendencje do narcyzmu lub cechy osobowości, które najczęściej przejawiają się u narcyzów. Każdy żywioł reprezentuje inny temperament i osobowość. W każdym z nich możemy znaleźć znak zodiaku, który ma największą tendencję do zostania narcyzem.

Barany kochają rywalizację

Skłonność zodiakalnych Baranów do narcyzmu wynika z nadmiernej wiary w swoją wielkość i umiejętność wygranej. Aby zdobyć cel, Barany często palą za sobą mosty i kroczą po trupach do celu. To, co jest dla nich najważniejsze to ich dobrobyt. Nie liczą się także z opinią innych. Postąpią w sposób dla siebie najlepszy, nie patrząc na los osób naokoło.

Baran stara się sprawiać wrażenie niepokonanego i niezależnego. Chowa swoje słabości i nie lubi się do nich przyznawać. Dzięki temu utrzymuje złudzenie, że ma wszystko pod kontrolą. Jego postępowanie w dużej części zależy od jego humoru.

Ten narcyz znaków ognia nie jest do końca samolubny. Kocha swoich bliskich i najczęściej zrobi także wszystko dla nich. Po prostu zdarza mu się zapomnieć, że nie żyje w świecie, w którym jest najważniejszy.

Byk ma największe skłonności do narcyzmu

Spośród znaków ziemi to Byk ma największe skłonności do narcyzmu. To znak, który kocha luksus i komfortowe życie. Często jego wybory będą podyktowane tym, aby jak najlepiej na nich wyjść. Byki uwielbiają być rozpieszczane i komplementowane. Cechuje je jednak pracowitość. Są to najczęściej realiści. Dlatego ich narcystyczne tendencje mogą nie być aż tak widoczne.

Byki często zdają sobie sprawę z tego, że zachowują się samolubnie i mogą wyjść na egoistów. Jednak tak długo, jak uda im się uniknąć wyrzutów sumienia, będą zapewniać siebie i otoczenie, że jest to jedynie przykrywka i zabawa.

Byki są także jedynymi z najbardziej upartych znaków zodiaku. Zmiana ich zdania lub postępowania może być bardzo trudna. Rzadko kiedy przyznają rację innym osobom.

Wag a- okazuje miłość... sobie

Zdjęcie Wagi przykładają dużą wagę do swojego wyglądu / 123RF/PICSEL

Wagi to osoby, które kojarzą się ze sprawiedliwością i spokojem. Tak naprawdę to tylko daleko im do tego. Najczęściej Wagi mają bardzo duży problem z podejmowaniem decyzji. Są przez to całkowicie zaabsorbowane własnymi sprawami i rzadko kiedy myślą o innych.

Wagom patronuje planeta Wenus. Sprawia to, że Wagi uwielbiają się zakochiwać i okazywać uczucia. Rzadko kiedy jest to spowodowane tym, że rzeczywiście cenią drugą osobę. Wagi mogą wpadać w związki przez swoje egoistyczne tendencje. Uwielbiają także okazywać miłość sobie.

Ich językiem miłości jest kupowanie prezentów. Możesz się spodziewać po Wadze, że będzie znikać z twojego życia, zajęta własnymi sprawami, tylko po to, aby wrócić z upominkiem, który ma zrekompensować jej nieobecność.

Skorpion - zagłębiają się w swoich uczuciach

Znaki wody to jedne z najbardziej narcystycznych znaków. Uwielbiają zagłębiać się w swoich uczuciach, ignorując cały świat. Jednak to Skorpion wygrywa w kwestii najbardziej narcystycznego znaku wody.

To, co gubi Skorpiony, to nadmierna wiara we własną nieomylność. To osoby, które będą nadmiernie analizować swoje uczucia, tylko po to, aby zapewnić się, że postąpiły słusznie. Ich upartość może być bardzo uciążliwa, przez to, że często są bardzo skryte. Będą ukrywać swoją prawdziwą opinię na dany temat, nawet jeśli na głos przyznają ci rację. Rzadko kiedy odczuwają wyrzuty sumienia.

Skorpiony nie są zbyt hojne. Nie lubią się starać i są przekonane, że półśrodki w trosce o swoich znajomych wystarczą.

