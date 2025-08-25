Naprawdę wyjątkowo niepopularne imię. Idealne dla kobiety, która niczego się nie boi

Nie boi się tego, co przyniesie przyszłość. Do życia podchodzi w sposób zadaniowy. Niestraszne jej nowe wyzwania, bo Romualda dobrze wie, że życie jest nimi usłane. To imię kobiety pewnej siebie, choć nieco wycofanej. Co mówią o niej liczby?

Nie szuka na siłę przyjaciół i odważnie dąży do celu
Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Romualda
  2. Popularność imienia Romualda w Polsce
  3. Kiedy Romualda obchodzi imieniny?
  4. Romualda - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Romualda
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Romualda
  7. Romualda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Romualda

Romualda to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tą, która zdobyła władzę dzięki opanowaniu.

Popularność imienia Romualda w Polsce

Romualda to bardzo niepopularne imię żeńskie. W Polsce aktualnie nie jest już stosowanie.

Kiedy Romualda obchodzi imieniny?

Romualda obchodzi imieniny 19 czerwca.

Romualda - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Romualda można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Wśród nich pojawiają się takie określenia jak:

  • Romka,
  • Romcia,
  • Romeczka,
  • Romulka,
  • Romunia,
  • Romusia,
  • Romualdeczka.

Znane osoby o imieniu Romualda

Wśród znanych w historii kobiet wiele nosiło imię Romualda. Należały do nich:

  • Romualda Czesława Matusiak - polska polityk,
  • Romualda Baudouin de Courtenay - lekarka, publicystka,
  • Romualda Hofertien - litewska nauczycielka i działaczka oświatowa,
  • Romualda Gruszczyńska-Olesiewicz - polska koszykarka, siatkarka i piłkarka ręczna.

Numerologia i cechy osób o imieniu Romualda

Romualda to kobieta twardo stąpająca po ziemi. Nie boi się wyzwań. Nie traci czasu na drobiazgi, tylko odważnie kroczy przed siebie. Wie, czego chce od życia, i zaraża swoim entuzjazmem innych. Lubi otaczać się ludźmi, którzy są równie pewni siebie.

Romualda to numerologiczna czwórka. Jest zaradna i oszczędnie korzysta z dóbr, jakie daje jej świat. To kobieta pracowita, która wszystko zawdzięcza swojej pracy.

Romualda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Romualda świetnie odnajduje się w pracy wymagającej kontaktu z innymi. Lubi pomagać, ale nie chce podejmować się pracy na eksponowanych stanowiskach.

Szczęśliwymi kamieniami są dla Romualdy kamień śnieżny i gagat, a sprzyjającymi kolorami szary i brązowy.

Źródła: dane.gov.pl

