Naprawdę wyjątkowo niepopularne imię. Idealne dla kobiety, która niczego się nie boi
Nie boi się tego, co przyniesie przyszłość. Do życia podchodzi w sposób zadaniowy. Niestraszne jej nowe wyzwania, bo Romualda dobrze wie, że życie jest nimi usłane. To imię kobiety pewnej siebie, choć nieco wycofanej. Co mówią o niej liczby?
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Romualda
Romualda to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza tą, która zdobyła władzę dzięki opanowaniu.
Popularność imienia Romualda w Polsce
Romualda to bardzo niepopularne imię żeńskie. W Polsce aktualnie nie jest już stosowanie.
Kiedy Romualda obchodzi imieniny?
Romualda obchodzi imieniny 19 czerwca.
Romualda - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Romualda można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Wśród nich pojawiają się takie określenia jak:
- Romka,
- Romcia,
- Romeczka,
- Romulka,
- Romunia,
- Romusia,
- Romualdeczka.
Znane osoby o imieniu Romualda
Wśród znanych w historii kobiet wiele nosiło imię Romualda. Należały do nich:
- Romualda Czesława Matusiak - polska polityk,
- Romualda Baudouin de Courtenay - lekarka, publicystka,
- Romualda Hofertien - litewska nauczycielka i działaczka oświatowa,
- Romualda Gruszczyńska-Olesiewicz - polska koszykarka, siatkarka i piłkarka ręczna.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Numerologia i cechy osób o imieniu Romualda
Romualda to kobieta twardo stąpająca po ziemi. Nie boi się wyzwań. Nie traci czasu na drobiazgi, tylko odważnie kroczy przed siebie. Wie, czego chce od życia, i zaraża swoim entuzjazmem innych. Lubi otaczać się ludźmi, którzy są równie pewni siebie.
Romualda to numerologiczna czwórka. Jest zaradna i oszczędnie korzysta z dóbr, jakie daje jej świat. To kobieta pracowita, która wszystko zawdzięcza swojej pracy.
Romualda - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Romualda świetnie odnajduje się w pracy wymagającej kontaktu z innymi. Lubi pomagać, ale nie chce podejmować się pracy na eksponowanych stanowiskach.
Szczęśliwymi kamieniami są dla Romualdy kamień śnieżny i gagat, a sprzyjającymi kolorami szary i brązowy.
Źródła: dane.gov.pl