Osoby spod znaku Barana mogą wieść życie pełne pasji i energii. W ich przypadku kamień taki jak hematyt może pomóc w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Noszenie przy sobie biżuterii z dodatkiem hematytu doda im odwagi oraz wytrwałości, które są niezbędne do zrealizowania pasjonujących planów.

Zodiakalne Byki często preferują stabilizację oraz bezpieczeństwo. Ich idealnym kamieniem okazuje się cudowny malachit . Noszenie go przy sobie może pomóc w uzyskaniu harmonii z kosmiczną energią. Byki zaopatrzone w malachitową biżuterię poczują większą chęć do działania oraz zjednoczenie z naturą.

Charyzmatyczne Lwy są pewne siebie, a do życia podchodzą dość ambitnie. W ich przypadku najlepszym kamieniem okazuje się rubin, który zapewni lwom siłę do działania oraz pomoże w realizacji wyznaczonych celów. Co więcej, rzeczony kamień wygląda znakomicie.