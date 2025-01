Na przykład Byki i Koziorożce mogą liczyć na to, że ich przedsięwzięcia będą udane, a los będzie im sprzyjał. Zazwyczaj osoby spod tych znaków mają silną osobowość i dobrze radzą sobie w życiu. Trzeba też jednak przyznać, że przychodzi im to z łatwością również, dlatego, że urodziły się "pod dobrą datą" i pech nie będzie ich prześladował. Jeśli napotkają w swoim życiu trudności, będą one zaledwie przejściowe i ostatecznie wszystko ułoży się z korzyścią dla Byków i Koziorożców.