Czeremcha zwyczajna jest drzewem, które rośnie pospolicie na terenie naszej szerokości geograficznej: można ją spotkać najczęściej w lasach - w pobliżu akwenów oraz rzek, ale to nie znaczy, że nie warto zaprosić jej do ogródka. Czeremcha zwyczajna świetnie swoim wyglądem wpisuje się w przydomową albo działkową przestrzeń , a na dodatek jej uprawa wcale nie jest trudna.

Z racji tego, że czeremcha zwyczajna spotykana jest powszechnie, to można spotkać wiele zwyczajowych nazw: trzemcha, czeremucha, śliwa kocierpka, kotarba albo smrodynia - to tylko niektóre z jej przydomków.

Marzy nam się obecność czeremchy zwyczajnej w ogrodzie? Wystarczy ją zasadzić w miejscu jasnym i osłoniętym od wiatru. Najlepiej, aby również gleba przeznaczona na umieszczenie drzewa była próchnicza i żyzna. W zasadzie tyle wystarczy, aby czeremcha zwyczajna rosła bez przeszkód w naszym ogrodzie. Jedyne, co musimy robić, to pamiętać o regularnym, corocznym nawożeniu wiosną oraz przycinaniu formującym wczesną wiosną.

Jeśli nie przekonują nas walory dekoracyjne drzewa, to warto powiedzieć o jego innych zaletach w ogrodzie. Czeremcha pospolita odstrasza owady: mszyce, kleszcze i komary, co tylko działa na naszą korzyść . Z drugiej strony owoce mogą być przekąską dla ptaków oraz zwierząt, takich jak np. kuna domowa.

Wiadomo już, że owoce czeremchy zwyczajnej to prawdziwy cymes dla zwierząt, ale czy są jadalne dla ludzi? Okazuje się, że tak, choć mają niezbyt przyjemny, cierpko-gorzki, smak. Chociaż nie są najsmaczniejsze, to zawierają mnóstwo substancji korzystnych dla zdrowia. Można w nich znaleźć witaminę C, która działa na odporność, ciśnienie oraz młody wygląd. Do tego obecne są kwasy organiczne, błonnik (dobry na jelita) oraz antyoksydanty - mogą usuwać nadmiar toksyn w organizmie, zapobiegać nadmiernemu starzeniu się komórek, czy chronić przed występowaniem chorób cywilizacyjnych.