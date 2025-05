W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo awangardową, która za nic ma tradycję i chce zawsze iść pod prąd. To bardzo pociągające i wyzwalające. Niektóre elementy tej filozofii warto przyswoić. Pamiętaj tylko, by taki "przepis na życie" przystosować do swoich potrzeb. Możesz mieć więcej do stracenia niż ten "wolny ptak". W finansach możliwa podróż.