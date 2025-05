Katarzyna Cichopek od lat inspiruje Polki swoimi stylizacjami - zarówno tymi ekranowymi, jak i publikowanymi na Instagramie. W niedzielnym wydaniu "halo tu polsat" postawiła na look, który łączy w sobie elegancję i codzienny luz. Jej wybór padł na jeansową spódnicę midi z wysokim stanem i rozcięciem z przod u. Fason, który świetnie modeluje sylwetkę i zapewnia swobodę ruchów. Taki krój to doskonała propozycja dla kobiet po 40. roku życia, które chcą wyglądać modnie , ale też czuć się komfortowo.

Denimowe spódnice to trend, który regularnie powraca na wybiegi i ulice. Ich historia sięga lat 60., kiedy to projektantka Mary Quant wypromowała mini w wersji jeansowej . W kolejnych dekadach denim nosiły największe gwiazdy popkultury - od Britney Spears po Christinę Aguilerę . Dziś jeansowa spódnica wraca w dojrzalszym, bardziej eleganckim wydaniu, które doskonale sprawdza się w garderobie kobiet 40+ .

Jeśli szukasz modowego kompromisu między wygodą a kobiecością, jeansowa spódnica midi to strzał w dziesiątkę. Można ją łączyć zarówno z casualowymi T-shirtami, jak i eleganckimi bluzkami czy koszulami . W wersji codziennej sprawdzą się sneakersy lub baleriny, a na wieczór - sandałki na obcasie, jak u Katarzyny Cichopek.

To fason, który świetnie wygląda zarówno latem, jak i w chłodniejszych miesiącach, kiedy można go zestawić z botkami i swetrem. Wystarczy dobrać odpowiednie dodatki, by z jednej spódnicy stworzyć kilka stylizacji - od biurowych po weekendowe.