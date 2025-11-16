Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 17 do 23 listopada 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Spis treści: Horoskop tygodniowy - Baran Horoskop tygodniowy - Byk Horoskop tygodniowy - Bliźnięta Horoskop tygodniowy - Rak Horoskop tygodniowy - Lew Horoskop tygodniowy - Panna Horoskop tygodniowy - Waga Horoskop tygodniowy - Skorpion Horoskop tygodniowy - Strzelec Horoskop tygodniowy - Koziorożec Horoskop tygodniowy - Wodnik Horoskop tygodniowy - Ryby

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu zadbaj o dobry nastrój. W pracy wyciągnij wnioski z cudzych błędów, a sam ich nie popełnisz. Zajęte Barany oddalą się od partnera skupiając swoją uwagę na sprawach zawodowych, co może skutkować poważnymi komplikacjami w komunikacji. Samotne zaś zupełnie przypadkiem nawiążą ciekawą rozmowę z kimś bardzo interesującym. W weekend nie unikaj ludzi.

Horoskop tygodniowy - Byk

Jesienna aura przyniesie pozytywne wibracje i ciekawe propozycje. W pracy nie daj się zagonić do roboty za kogoś, kto się leni i nawet nie podziękuje ci za wsparcie. Zajęte Byki rozprawią się z partnerem, który je zwodzi i mami słowami, a nie dotrzymuje obietnic. Samotnym zaś żywiej zabije serce na widok pewnej dawno nie widzianej osoby. W weekend spędzisz miło czas przy ciekawej lekturze.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W tym tygodniu poczujesz się znudzony życiem codziennym. W pracy skoncentruj się na tym co robisz, a nie popełnisz dwa razy tych samych błędów. Zajęte Bliźnięta powinny poświęcić więcej czasu ukochanej osobie i szeptać jej do ucha, co czują. Samotne zaś rzucą się w wir nowych znajomości i przestaną oglądać się za siebie. W weekend zadbaj o urodę.

Horoskop tygodniowy - Rak

Listopadowa aura przyniesie nostalgiczne myśli. W pracy unikaj tych osób, które swoją krytyką pozbawiają Cię ochoty i motywacji do rozwoju. Zajęte Raki powinny znaleźć więcej czasu na randkę ze wspólną kolacją i namiętnym zakończeniem. Single będą intensywnie szukać drugiej połowy, ale powinny unikać zwierzania się na pierwszej randce. W weekend Twoje plany zmienią się w ostatniej chwili.

Horoskop tygodniowy - Lew

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie rozwijaniu zainteresowań. W pracy uważaj, żeby nie obiecać za wiele komuś, kto nigdy dla ciebie niczego nie zrobił. Zajęte Lwy będą starały się naprawić błędy, które popełniły wobec partnera zapominając o jego osobie w najważniejszych momentach. Samotne zaś z energią wyruszą na miłosne łowy. W weekend dobrze Ci zrobi wyjście do knajpy.

Horoskop tygodniowy - Panna

Czeka Cię pracowity, ale udany tydzień. W pracy możesz mieć drobne kłopoty z ludźmi, którzy będą chcieli za wszelką cenę Cię do czegoś przekonać. Zajęte Panny mogą liczyć na owocne rozmowy z partnerem. Samotne zaś powinny unikać zaglądania na internetowe profile byłych miłości, bo poczują negatywne emocje i popsują sobie nastrój. W weekend czeka Cię więcej wydatków związanych z gośćmi.

Horoskop tygodniowy - Waga

Już od samego poniedziałku skupisz się na aktywnym działaniu. W pracy nie wpadaj w panikę na widok planu swoich zadań, bo dzięki dobrej organizacji zrobisz nawet więcej niż sądzisz. Zajęte Wagi będą starały się popracować nad ożywieniem namiętności i skutecznie im się to uda. Single mogą liczyć na powodzenie, a ktoś kto od dawna ich adoruje chętnie wybierze się z nimi na koncert lub wystawę.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Aura tego tygodnia pomoże nawiązać przyjazne relacje z ludźmi. W pracy bądź dumny ze swoich umiejętności i odważnie pokazuj swoją pracę innym. Zajęte Skorpiony skupią się na codziennych wspólnych obowiązkach, wszak we dwoje zawsze raźniej. Samotne zaś mogą liczyć na całkiem spore powodzenie, choć do niektórych wielbicieli stracą cierpliwość z powodu ich niezdecydowania.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Aura tego tygodnia zapowiada romantyczną aurę. W pracy skup się na zadaniach i wykonuj je najlepiej jak potrafisz. Zajęte Strzelce będą musiały przerobić niedomówienia, które są przyczyną cichych dni. Samotne zaś będą optymistycznie patrzeć w przyszłość, a nowe znajomości będą im przychodzić łatwo. W weekend unikaj umawiania się z osobami, które będą cię irytować.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Czeka Cię intensywny tydzień. W pracy będziesz miał teraz dobrą rękę do interesów, nie narzekaj więc, że masz za dużo do roboty. Zajęte Koziorożce spędzą miłe chwile tylko we dwoje zapominając o problemach przeszłości. Samotne nawiążą romantyczną znajomość z interesującym intelektualistą. W weekend opanuje Cię rozrywkowy nastrój.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Aura tego tygodnia zachęci Cię do inwestowania w swoją przyszłość. W pracy skupisz się na pisaniu nowych projektów, które mogą teraz wiele znaczyć dla Twojej kariery. Zajęte Wodniki powinny wystrzegać się flirtów w pracy, bo może to skończyć się dla nich skomplikowanym romansem. Single powinny unikać podrywania kogoś, kto jest już zajęty, bo to droga donikąd. W weekend odpoczniesz w miłym towarzystwie.

Horoskop tygodniowy - Ryby

W tym tygodniu poczujesz się zmęczony nadmiarem obowiązków. W pracy nie szukaj wymówek tylko rób to, co do ciebie należy. Zajęte Ryby mogą mieć problem ze zrozumieniem potrzeb partnera, uważając je za mało ważne. Samotne zaś przypomną sobie o kimś, kto kiedyś wiele dla nich znaczył i teraz na nowo zaprzątnie ich myśli. W weekend dobrze Ci zrobi wyjście do kina lub teatru.

