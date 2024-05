Blanka to imię żeńskie wywodzące się od hiszpańskiej wersji francuskiego słowa blanche. Inna teza mówi o korzeniach tego słowa w języku germańskim — blankus, blanchus. W każdym wariancie ma takie samo znaczenie: biała.

Blanka to w ostatnich czasach bardzo popularne imię. W 2023 roku w Polsce urodziło się 1636 dziewczynek, którym je nadano. To liczba bardzo zbliżona do tej odnotowanej w 2019 roku (1687). Najwięcej Blanek w 2023 r. urodziło się w województwach mazowieckim (236), wielkopolskim (188), małopolskim (143).