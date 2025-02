Imię Zoja, choć nie jest w Polsce popularne, to sporadycznie nadawane jest nowo narodzonym dziewczynkom. Do 22 stycznia 2025 roku imię nadano 4679 razy.

Zoja to imię, które w przeszłości nosiło kilka znanych kobiet. Należały do nich m.in.:

Zoja to kobieta silna i niezależna, Ma niezwykłą wolę walki i determinację do działania. To dzięki temu potrafi osiągnąć założony cel. Odwaga pomaga jej pokonywać przeciwności losu. Pewnie kroczy przed siebie, zostawiając przeszłość daleko za sobą. To kobieta pełna ukrytego piękna i gracji. Zoja jest numerologiczną jedynką. To kobieta wielu talentów, indywidualistka, zdobywczyni. Nie czeka, aż coś zostanie podane jej na tacy, a aktywnie działa w celu pozyskania korzyści. Wie, czego chce, dlatego łatwo przychodzi jej osiąganie założonych celów. Dla niektórych wydaje się być egoistką, zbyt mocno skupioną na sobie. Tymczasem Zoja po prostu zna swoją wartość.