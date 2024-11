Nosi je niemal 300 tys. Polaków. To imię mężczyzny, który zawsze wie lepiej

Masz wśród bliskich kogoś, kto jest ambitny, uparty i zawsze wie lepiej? Bardzo możliwe, że to Mariusz. Mężczyzna o tym imieniu to urodzony lider, który chętnie podejmuje się trudnych wyzwań. Lubi podróżować i jest obyty w tym, co dzieje się na świecie. Jaki jest dla bliskich? Sprawdź, co go wyróżnia!