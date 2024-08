Klarysa to żeńskie imię pochodzące z języka łacińskiego. Powstało od słowa clara, co oznacza jasna, czysta.

W jaki sposób zwracać się do Klarysy? Popularne zdrobnienia to Klara, Laryska, Klaryska.

Niełatwo zaimponować Klarysie, bo sama jest kobietą niezwykle zdeterminowaną, pracowitą i ambitną. Dąży do realizacji swoich wszystkich planów. Ma wielu przyjaciół, bo cechuje ją duża otwartość na ludzi. Nie boi się nowych wyzwań i tego, co przyniesie jej każdy kolejny dzień. Klarysa to numerologiczna szóstka. Umiejętnie buduje relacje z ludźmi. Jest świetną negocjatorką i dyplomatką. Życie poświęca nie tylko na poszukiwanie wyzwań, ale również na wierne towarzyszenie bliskim w ich codziennych zmaganiach. Klarysa jest optymistycznie nastawiona do świata i znana z udzielania bezinteresownej pomocy.