"Otwórz drzwi i serce". Wróżka Diana ma ważne przesłanie na pierwszy dzień wiosny

Nasze doświadczenie nieuchronnie znika w przeszłości. Czasem to smutne - gdy mowa o radości i kochanych osobach - a czasem przynosi ulgę. Skoro wszystko mija, to także smutek! O przyszłości nie myślimy, bo przeraża nas nieznanym. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek, 21 marca.