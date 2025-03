Mirosław to staropolskie imię , składające się z członów: Miro-, co oznacza pokój i -slaw, czyli sława. Oznacza tego, który sławi pokój.

Mirosław to mężczyzna wierny własnym ideałom, oddany bliskim i każdemu projektowi, którego realizacji się podejmie. To człowiek pełen pokoju, sprawiedliwy i lojalny. Umie czytać intencje ludzi i trafnie rozpoznaje ich charaktery. Jest łagodny, choć gdy trzeba, potrafi postawić sprawy jasno i żądać wyjaśnień.

Mirosław to numerologiczna jedenastka. Charakteryzuje go idealistyczne podejście do świata i ludzi. Jest zaradny, a jednocześnie odkrywczy i nowatorski. To dobry psycholog, znawca charakterów. Ma świetne poczucie humoru, charakteryzuje się dużą energią i żywotnością. Potrafi przyznać się do błędu, ale tego samego oczekuje od innych.