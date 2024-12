"Pechowy" quiz na piątek 13. Jak tam u ciebie z wiarą w gusła i przesądy?

Piątek trzynastego od lat budzi emocje i rodzi pytania: czy rzeczywiście jest to dzień pechowy, czy to tylko tzw. strachy na lachy? Korzenie tego przekonania sięgają daleko wstecz, łącząc w sobie elementy tradycji, historii i ludzkiej psychologii. Piątek trzynastego to dzień, który dla jednych jest źródłem stresu, a dla innych pretekstem do żartów i zabawy. Czy rzeczywiście przynosi pecha? To zależy przede wszystkim od nas samych i naszego podejścia. Kluczem jest dystans i świadomość, że przesądy mają moc tylko wtedy, gdy w nie wierzymy. Możemy wiec potraktować ten dzień jako okazję do spojrzenia na swoje lęki i przesądy z przymrużeniem oka - bo przecież każdy dzień może być szczęśliwy, jeśli tylko tego chcemy.