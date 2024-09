Skąd wziął się przesąd o piątku trzynastego? Winne są... wierzenia?

Data piątek 13-ego w ciągu każdego roku przypada co najmniej 1 raz i maksymalnie 3 razy. W obecnie trwającym 2024 roku wypada on we wrześniu i w grudniu.

Zatem idąc tropem dawnych wierzeń i przesądów, w te dwa dni w roku możemy spodziewać się kumulacji pecha. Skąd jednak wzięły się takie wierzenia? Zarówno liczba 13, jak i dzień piątek miały w historii negatywne konotacje, co po połączeniu doprowadziło do narodzin przesądu.

Jeżeli chodzi o samą liczbę, trzynastka ma niekorzystne powiązania z wiarą chrześcijańską. Za trzynastą osobę zasiadającą do Ostatniej Wieczerzy wierni uznają Judasza, a postać ta jest kojarzona niekorzystnie. Jednak nie tylko to ma znaczenie.

Sięgając głębiej, możemy znaleźć odniesienie do mitologii nordyckiej. To tam istnieje opowieść o uczcie w Walhalli. Zaproszono na nią... 12 bogów. Lokiego, czyli boga chaosu i oszustwa, nie zaproszono, ale zjawił się jako trzynasty gość, co doprowadziło do dalszych tragicznych sytuacji.

Jeżeli o połączenie trzynastki z piątkiem, to właśnie w ten dzień Chrystus miał zostać ukrzyżowany, a w tradycji wywodzącej się ze średniowiecza piątek był dniem kojarzonym z karą, ponieważ był dniem publicznych egzekucji.

W obecnych czasach przesąd dotyczący trzynastego dnia miesiąca przypadającego w piątek został podsycony przez kulturę masową i tworzenie filmów, zwłaszcza horrorów wokół tego przesądu.

Co ma do przesądu numerologia? Wibracja dnia może zaskakiwać

W numerologii każda liczba ma swoją specyficzną wibrację energetyczną i symboliczne znaczenie. I choć sama liczba 13 może nie być tak pomyślnie interpretowana przez numerologów, to istnieje jeszcze inne wyjście z tej sytuacji.



Liczba 13 często jest postrzegana jako wyzwanie, transformacja i wewnętrzna moc. Mimo że wielu ludzi kojarzy ją z negatywnymi skojarzeniami, w numerologii 13 ma głębsze, bardziej złożone znaczenie.

13 kojarzone jest nie z samymi trudnościami, a raczej z ich pokonywaniem. Wibracja tej liczby często oznacza, że trzeba stawić czoła wyzwaniom, aby osiągnąć wewnętrzną siłę i zmiany na lepsze. W numerologii liczba 13 jest również związana z karmą. Osoby pod jej wpływem mogą doświadczać sytuacji, które wymagają nauki, cierpliwości i wytrwałości.

Faktycznie, sam opis trzynastki w numerologii nie napawa przesadnie optymizmem, ale 13 września 2024 roku nie sama trzynastka odgrywa tu ważną rolę, a... liczba 3.

Cały ten dzień jest pod wibracją właśnie trójki. Wynika to z dodania do siebie poszczególnych liczb całej daty i sprowadzenie wyniku do jednej cyfry, czyli 1+3+9+2+0+2+4 = 21 i następnie 2+1 = 3.

Choć może się wydawać, że w numerologii 13 i 3 mają wiele wspólnego, to jednak myślenie to jest błędne. Liczba 3 w numerologii oznacza niezwykle pozytywną wibrację.

Trójka jest symbolem twórczej energii, radości i spontaniczności. W takie dni pod wpływem tej wibracji towarzyszy nam optymizm i radość z prostych, codziennych sytuacji. Wibracja liczby 3 jest także związana z umiejętnością jasnego i skutecznego komunikowania się. To dobry dzień na rozmowy i na zawieranie umów.

