Nawet jeśli do ludowych wierzeń podchodzisz z dużym dystansem, warto przemyśleć aranżację czy stan swojego mieszkania, aby w domowym zaciszu czuć się po prostu dobrze. Jeśli otaczasz się przedmiotami, które wywołują negatywne skojarzenia, lepiej pozbyć się ich bez żalu. W ten sposób zadbasz nie tylko o porządek i przestaniesz obrastać w niepotrzebne bibeloty, ale przede wszystkim poprawisz swoje samopoczucie.

Co przynosi pecha w domu? Najbardziej znany przesąd

Pewnie każdy z nas zna opowieść o tym, że rozbite lustro przynosi siedem lat nieszczęścia . Przedmiot ten od dawna kojarzony jest z magią i symboliką odbicia duszy. Trzymanie w przestrzeni domowej pękniętego lub uszkodzonego lustra może przyciągać negatywną energię. Zasady feng shui zwracają uwagę na to, że brudne i odbarwione zwierciadła także mogą być źródłem kłopotów w domu . Mniej osób zdaje sobie sprawę, że równie ryzykowne jest przetrzymywanie w mieszkaniu uszkodzonych, wyszczerbionych i popękanych naczyń czy doniczek.

Tak samo oddziałują stare, nieaktualne kalendarze . Przetrzymywane ich w domu jest kojarzone z usilną chęcią powstrzymania upływu czasu, co jest zadaniem z góry skazanym na porażkę. Sprawiają, że wciąż tkwimy w przeszłości.

Oto co przyciąga ubóstwo do domu

W niektórych kulturach uważa się, że trzymanie pustych butelek i słoików w domu może być przyczyną problemów finansowych. Stają się metaforą braku, dlatego zaleca się unikać ich gromadzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywać je ponownie do przechowywania np. drobnych przedmiotów lub artykułów spożywczych. Grunt, by nie kurzyły się w spiżarce bez konkretnego celu.