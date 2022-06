Fazy Księżyca określają jego część oświetloną przez Słońce i możliwą do dostrzeżenie z Ziemi gołym okiem. Dzielą się one na nów, pierwszą kwadrę, pełnię oraz ostatnią kwadrę. Każda z nich trwa niecały miesiąc kalendarzowy - tzw. miesiąc synodyczny. Najwięcej zainteresowania zawsze wzbudza jednak pełnia księżyca. Kiedy będzie miała miejsce najbliższa?

Pełnia Księżyca w czerwcu 2022 - Superksiężyc

W tym miesiącu pełnia Księżyca przypada na 14 czerwca. Pojawi się on na niebie już o 13.52, jednak najlepiej widoczna będzie dopiero po zmroku. Czerwcowa pełnia przypada na 165 dzień roku. Dzień będzie wtedy trwał ok. 16 godzin i 39 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o całe 9 godzin.

Reklama

Pełnia Księżyca w czerwcu nazywana jest również Superksiężycem, ponieważ naturalny satelita będzie się znajdował najbliżej Ziemi, jak tylko jest to możliwe. Zjawisko to będzie miało miejsce o godzinie 19.20 czasu wschodniego. Jeśli pogoda dopisze i nieba nie zasłonią chmury, będzie można zaobserwować wyjątkowy widok.

Instagram Post

Truskawkowy Księżyc - skąd wzięła się taka nazwa?

Truskawkowy Księżyc ("Strawberry Moon"), czyli czerwcowa pełnia przypada co roku na ten sam miesiąc. Swoją nazwę wzięła od trwającego w tym okresie sezonu na truskawki. Prawdopodobnie została wymyślona przez Indian z plemienia Algonkinów, którzy zajmowali się uprawą tych owoców.

Również pełnie księżyca występujące w innych miesiącach mają swoje określenia - w maju możemy obserwować Kwiatowy Księżyc (Flower Moon), w kwietniu Wiosenny Księżyc, a w marcu Księżyc Robaczy.

Instagram Post

Pełnia księżyca - jak wpływa na nasze samopoczucie?

Poszczególne fazy księżyca bardzo silnie oddziałują na człowieka . W czasie pełni może dochodzić od zaburzeń produkcji serotoniny (nazywanej hormonem szczęścia) i wywołanych nią problemów ze snem, wzmożonego apetytu czy obniżonego nastroju. Niektórzy twierdzą, że podczas pełni częściej dochodzi do samobójstw oraz morderstw.

Jednak Truskawkowy Księżyc pozytywnie wpływa na samopoczucie - dodaje energii i zachęca do korzystania z uroków życia. Jest to idealny czas na spotkania ze znajomymi oraz realizację odkładanych do tej pory planów.

Czytaj również:

Kalendarz księżycowy na rok 2022. Fazy Księżyca

Nów w Bliźniętach. Sprawdź, co oznacza dla Twojego znaku zodiaku

***

Zobacz także: