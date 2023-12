Kiedy pełnia Księżyca w grudniu 2023? Ten znak odczuje ją dosadnie

Ostatnia pełnia Księżyca tego roku przypada na 27 grudnia 2023 roku, a swój punkt kulminacyjny osiągnie tego dnia o godzinie 1:33. Pełnia to czas zbierania plonów, podsumowań.

Czas niezwykły, bo to moment końca i początku jednocześnie. Osoby wierzące w moc astrologii wykorzystują pełnię do rytuałów oczyszczających, ochraniających, a także widzą w tym dobry moment na wzmocnienie swojej wewnętrznej wibracji.

Tym razem Księżyc w pełni będzie znajdował się w znaku Raka, który uwypukli naszą wrażliwość.

Grudniowa pełnia upłynie pod znakiem Raka

Zodiakalne Raki, które uważane są za osoby niezwykle wrażliwe i odbierające w wyjątkowy sposób sygnały od Wszechświata, posiadający tzw. szósty zmysł, będą tę pełnię odczuwać niezwykle wyraźnie.

To jednak nie oznacza, że inne znaki zodiaku nie będą pod wpływem uczuciowej strony Raka! Wręcz przeciwnie - do głosu dojdą emocje, a w miłości u wielu osób może nastąpić niespodziewany zwrot.

Na te emocje uważaj. Może wybuchnąć kłótnia przez nieporozumienie

Uwypuklone uczucia, wrażliwość, empatia, ufność w przyszłość, to wszystko to, co dobre przyniesie nam grudniowa pełnia według astrologów. Jednak są i mroczne strony tego zjawiska, któremu towarzyszą cechy zodiakalnych Raków.

Wrażliwe Raki często wybuchają emocjonalnie, gdy poczują się skrzywdzone. Tak może być i tym razem. Okres poświąteczny, w którym dalej spędzamy czas z rodziną po Bożym Narodzeniu pod wpływem działania pełni w Raku może przynieść kłótnie.

Lepiej w ten dzień ważyć słowa i nie być skorym do przepychanek w dialogu. Możemy stać się przewrażliwieni na ocenę innych, dlatego dobrze nie brać wszystkich usłyszanych słów tak bardzo do siebie.

