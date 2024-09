Tarot tygodniowy - BARAN

3 Pucharów

Możesz w tym tygodniu spać spokojnie. Będzie on udany dla ciebie i nic złego się nie wydarzy. Pod koniec zaś, czeka cię pewna ważna impreza. Musisz się na niej pojawić. Usprawiedliwienia nie będzie żadnego. Ten tydzień przynieść może coś, czego jeszcze w twoim życiu nie było.

Tarot tygodniowy - BYK

Równowaga

Wciąż bierzesz na swoje barki więcej, niż jesteś w stanie udźwignąć. To się w końcu zemści na tobie. Zmień podejście do życia. Pozwól innym wziąć część obowiązków na siebie. Poczujesz się lżej. Ty sam jesteś już gotowy na to, by przyjąć i by otworzyć się na nowości. W każdej dziedzinie życia.

Tarot tygodniowy - BLIŹNIĘTA

Królowa Mieczy

By poczuć się lepiej, musisz uporządkować wszystko to, co jest obok ciebie, a wpływa negatywnie na twoje emocje. To blokuje i nie wpływa korzystnie na rozwój i postęp. Szybko zmień nastawienie. Jest jedna rzecz, sprawa, nad którą myślałeś od dłuższego czasu. W tym tygodniu pozwól jej wreszcie ujrzeć światło dzienne.

Tarot tygodniowy - RAK

Eremita

W tym tygodniu wycofaj się z życia. Na kilka dni. Po prostu potrzebujesz resetu i odpoczynku. Nabierzesz dystansu do ludzi i siebie. Będzie też tobie łatwiej mówić "nie". Wciąż sobie z tym nie radzisz. Działaj rozważnie, a będziesz zwycięzcą.

Tarot tygodniowy - LEW

10 Pucharów

To będzie dla ciebie bardzo rodzinny tydzień. Uda się tobie tak planować dni, że ich większą część, spędzisz ze swoimi najbliższymi. To wreszcie to, na co tak długo czekałeś. Nie zmarnuj tego.

Tarot tygodniowy - PANNA

Rycerz Pucharów

Kierować się będziesz w tym tygodniu emocjami. Spotkania przy świecach to będzie coś, co dodawać ci będzie siły do życia. Wreszcie też znajdzie się ktoś, kto będzie podzielał twój styl życia.

Tarot tygodniowy - WAGA

Cesarzowa

Twoja działania z zeszłego tygodnia przyniosą plon w postaci awansu oraz podwyżki. Warto się było starać. Teraz musisz tylko dobrać sobie odpowiedni zespół współpracowników i możesz innym pokazać, na co was stać.

Tarot tygodniowy - SKORPION

Rydwan

Znów pędzisz, z bardzo dużą prędkością, przed siebie. Wciąż nie słuchasz uwag. Uważaj, bo możesz wypaść z toru i wtedy stanie się coś, czego byś nie chciał. Zwolnij i zacznij żyć normalnie.

Tarot tygodniowy - STRZELEC

Cesarz

Bycie zatwardziałym w swoich postanowieniach nie zawsze jest słuszne. Czasami trzeba zejść z piedestału, by dostrzec innych oraz ich potrzeby. Nie tylko ty się liczysz. Są wokół ciebie jeszcze inni ludzie.

Tarot tygodniowy - KOZIOROŻEC

Sprawiedliwość

Twoje czyny świadczą o tobie. Tak budujesz swoją najbliższą przyszłość. Dlatego, nim coś zrobisz czy podejmiesz jakieś kroki, przemyśl je dwa razy. Po co się wstydzić swoich czynów.

Tarot tygodniowy - WODNIK

8 Buław

Udało ci się uruchomić machinę i teraz tylko czekasz na efekty jej działań. Trochę to jeszcze potrwa, ale nie oznacza to, że możesz w tym tygodniu spocząć na laurach. Dobrze jest mieć plan B. Czy masz taki?

Tarot tygodniowy - RYBY

Papież

Zastanów się, czy dobrze wykorzystałeś ostatnie doświadczenia kogoś, kto jest profesjonalistą w swoim fachu. Jeśli tak, to wiesz, co masz dalej robić. Ale co, jeśli nie skorzystałeś z tych mądrych rad? Sam odpowiedz sobie na to pytanie.

