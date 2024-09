Horoskop tygodniowy ogólny na 23-29.09.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Wrześniowa aura przyniesie pozytywną energię zmian. W pracy będziesz się realizował w projektach, które już wcześniej były zaplanowane. Zajęte Barany będą cieszyć się cielesnym dopasowaniem z partnerem, chociaż ich zachowania mogą być zmienne i kapryśne. Wolne zaś pozwolą toczyć się nowej miłości we własnym tempie i nie będą niczego przyspieszać. W weekend będziesz miał dobrą okazję do poszerzania wiedzy.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu uważaj, aby bezproduktywnie nie bujać w obłokach. W pracy poczujesz potrzebę wsparcia i nie wstydź się o nią prosić, a nie będziesz miał zbyt dużych zaległości. Zajęte Byki będą musiały dogadać się z partnerem w sprawie domowych wydatków, co przyniesie utarczki słowne. Wolne zaś, zamiast wybrać się na randkę, to zrelaksują się na spotkaniu z przyjaciółmi.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia przyniesie nowe wyzwania. W pracy nie żyj złudzeniem i wprowadź rewolucyjne innowacje, a odnajdziesz właściwą drogę. Zajęte Bliźnięta będą teraz pełne uroku, uwodząc partnera każdego dnia w codziennym życiu, co spowoduje wybuch gorącej atmosfery. Wolne zaś staną się zbyt naiwne, że przypadkowe spotkanie może stać się miłością od pierwszego wejrzenia nawet jeśli ta osoba nie szuka nic poza romansem.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu wiele spraw potoczy się po twojej myśli. W pracy skupisz się na bieżących obowiązkach i postarasz się wykonać je najlepiej, jak potrafisz. Zajęte Raki nie powinny zapominać o okazywaniu partnerowi większego zainteresowania jego sprawami oraz wychwalać go częściej niż to robią obecnie. Wolne zaś będą miały ochotę na powrót do miłości sprzed lat. W weekend zajmiesz się gotowaniem, które Cię zrelaksuje.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia zachęci cię do okazywania uczuć. W pracy zrobisz wszystko o czasie i będziesz z siebie zadowolony. Zajęte Lwy zadbają o to, aby łatwiej zbliżyć się do partnera i pozwolić sobie na częstsze okazywanie uczuć oraz wsparcie w trudnych chwilach. Wolne zaś zrozumieją kogo naprawdę kochają i będą starały się ponownie zdobyć serce tej osoby. W weekend skupisz się na naprawianiu relacji z ludźmi.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Aura tego tygodnia przyniesie dobry moment na rozpoczęcie wielu spraw od nowa. W pracy warto wykazać pełną otwartość na wszystko, co niesie los i wykorzystać swoje szanse do maksimum. Zajęte Panny będą starały się zrzucić krępujące więzy ze strony partnera i podążać swoimi ideałami. Wolne zaś będą miały dobry czas na atrakcyjne kontakty. W weekend możesz liczyć na romantyczny wypad w ładne miejsce.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Początek tygodnia sprzyjał będzie zmianom. W pracy zastanów się, w jakim kierunku zmierzasz i podejmij słuszne decyzje, zamiast bezczynnie czekać, że coś stanie się samo. Zajęte Wagi nie powinny nic robić pod przymusem lub za namową partnera, bo potem będą mu to wypominać. Wolne zaś znajdą najlepsze pomysły na randki. W weekend odpoczniesz na krótkiej wycieczce.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu będziesz zadowolony z przebiegu spraw. W pracy zaległe sprawy niemal bezboleśnie rozwiążą się same. Zajęte Skorpiony będą pochłonięte pracą i tym, co dzieje się poza nią, zaś dla partnera zostawią niewiele czasu. Wolne zaś powinny być na tyle szczere same przed sobą, żeby mieć świadomość, iż rozpoczęty romans nie doprowadzi ich do trwałej miłości. W weekend będziesz miał dobrą okazję do zarobienia dodatkowego grosza.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu dobry humor cię nie opuści. W pracy zainwestuj w nowatorskie projekty rozwojowe, które mają ci przynieść wymierne korzyści. Zajęte Strzelce pozwolą sobie na więcej czułości i przestaną być zachowawcze. Wolne zaś nie będą miały ochoty na miłosne igraszki i zrezygnują z potencjalnych randek. W weekend zadbaj o relaks.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Wrześniowa aura przyniesie zmienne nastroje. W pracy nie podejmuj żadnego ryzyka, a zwłaszcza impulsywnych decyzji związanych ze zmianami. Zajęte Koziorożce uaktywnią są dominującą osobowość i zaczną kontrolować partnera, co przyniesie między nimi sprzeczki. Wolne zaś będą przesadnie skrupulatne i perfekcyjne w wybieraniu potencjalnego partnera, co oczywiście nie przyniesie żadnych efektów.

Wszystko o znakach zodiaku. Sprawdź>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu odnowisz stare kontakty lub będziesz miał możliwość powrotu do miejsca z czasów młodości. W pracy postaraj się o możliwość większego samorozwoju, który zasponsoruje ci szef. Zajęte Wodniki będą unikać partnera chcąc zapewnić sobie więcej wolności. Wolne zaś odkryją, iż uczucia odgrywają w ich życiu ważną rolę, a one nie mają komu ich ofiarować. W weekend zajmiesz się pracami domowymi.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu możesz ulec złudnym pragnieniom. W pracy rutyna pozbawi cię motywacji i zniechęci do jakiegokolwiek działania, a Ty będziesz się zastanawiał, w jakiej robocie możesz odnaleźć swe powołanie. Zajęte Ryby muszą uważać na nerwowość i męczące huśtawki nastrojów. Wolne zaś staną się łatwym łupem dla osób pozbawionych skrupułów, ponieważ ich łatwowierność spowoduje, że usłyszą tylko to, co im samym pasuje.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv