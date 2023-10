Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla BARANA

Październikowa aura otoczy cię pozytywną wibracją. W pracy chwycisz się kilku obowiązków naraz, ale każdy z nich uda się doprowadzić do końca. Zajęte Barany mogą liczyć na namiętne chwile we dwoje. Wolne zaś niestety, ale mogą zainteresować się kimś bez wzajemności. W weekend odsunie się od ciebie ktoś, kto wcześniej chciał cię wykorzystać w biznesie.

Horoskop tygodniowy dla BYKA

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie podejmowaniu ważnych decyzji. W pracy będzie okazja do korzystnych zmian albo znalezienia nowego źródła dochodów. Zajęte Byki poczynią takie kroki, które wyzwolą ich związek z kryzysu. Wreszcie przestaniecie drzeć koty o drobiazgi! Wolne zaś będą rozczarowane, bo zauważą, że osoba, która wydawała im się ideałem, ma więcej wad niż zalet.

Horoskop tygodniowy dla BLIŹNIĄT

Już od samego poniedziałku będziesz musiał zmierzyć się z niezbyt uczciwą konkurencją. W pracy nie wchodź w otwarte konflikty i nie próbuj siłowo rozwiązywać zadań, bo to nie wyjdzie ci na dobre. Zajęte Bliźnięta mogą szukać erotycznych wrażeń poza małżeńskim łożem. Wolne zaś będą miały szansę przeżyć gorący romans, niestety nie okaże się on długotrwały.

Horoskop tygodniowy dla RAKA

W tym tygodniu pozbędziesz się niektórych kłopotów. W pracy z dystansem spojrzysz na sytuację, które są dla ciebie niezrozumiałe, przez co sprawiają ci problemy. Zajęte Raki będą miały więcej zaufania do partnera, a to przyniesie im miłosne uniesienia. Wolne zaś poznają interesującą osobę, ale nie powinny się śpieszyć z wyznaniami, tylko dać sobie czas na poznanie i wzajemne dotarcie.

Horoskop tygodniowy dla LWA

W tym tygodniu znajdziesz więcej czasu na życie towarzyskie. W pracy niewykluczone, że będziesz musiał poświęcić wolny czas na zadanie, które wymagać będzie szybkiego załatwienia. Zajęte Lwy doczekają się zmian na lepsze, bo partner przestanie prowokować do awantur. Wolne zaś zapomną o dawnych porażkach i na nowo poczują się atrakcyjniejsze i gotowe na miłość.

Horoskop tygodniowy dla PANNY

Aura tego tygodnia przyniesie więcej obowiązków niż odpoczynku. W pracy będziesz odpowiedzialny za bardzo ważny projekt, bo twoje doświadczenie zostało docenione. Nie zawiedź szefa! Zajęte Panny będą starały się pobudzić namiętność, która nieco wygasła. Wolne zaś powinny być przyszykowane na spotkanie z miłością sprzed lat. W weekend warto zrewidować niektóre kontakty i usunąć je bez żalu.

Horoskop tygodniowy dla WAGI

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy będziesz mieć sporo nudnych obowiązków, a przy tym nie najlepszy humor, ale nic nie możesz na to poradzić tylko ostro zabrać się do roboty. Zajęte Wagi będą złe na związek, bo niezależnie od tego, co zrobią lub powiedzą, partner i tak będzie się irytował. Wolne zaś będą zaskoczone, bo zupełnie przypadkiem, ktoś się w nich naprawdę zakocha.

Horoskop tygodniowy dla SKORPIONA

Aura tego tygodnia zachęci cię do poprawy jakości życia. W pracy przestań narzekać tylko swoje działania podeprzyj dobrą organizacją i konsekwencją, a na słodkie owoce sukcesu nie trzeba będzie długo czekać. Skorpiony będące w związku muszą być silniejsze, bo wokół nich pojawią się adoratorzy, którym trudno będzie nie ulec. Wolne zaś powinny uważać, aby nie przegapić okazji do zawarcia sympatycznej znajomości.

Horoskop tygodniowy dla STRZELCA

Horoskop tygodniowy dla KOZIOROŻCA

Początek tygodnia zachęci cię do podejmowania się dodatkowych działań związanych z zarobkowaniem. W pracy trudno będzie ci się porozumieć ze współpracownikami, za to nowe znajomości okażą się fajne. Zajęte Koziorożce powinny uważać, żeby nie obudzić w sobie zapędów dyktatorskich lub urazić partnera złośliwą uwagą. Wolne zaś pozostawią za sobą wspomnienia byłej miłości.

Horoskop tygodniowy dla WODNIKA

Aura tego tygodnia przyniesie spokój. W pracy czas będzie jałowo płynął, co czasem może cię irytować. W piątek możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, dokonasz wiele małym nakładem sił. Zajęte Wodniki nie ulegną żadnym przelotnym fascynacjom zachowując w czasie delegacji wierność wobec partnera. Wolne zaś mogą mieć problem z wejściem w bliższą relację.



Horoskop tygodniowy dla RYB

W tym tygodniu będziesz cieszył się powodzeniem w towarzystwie i względami płci przeciwnej. Jeśli jesteś w związku lepiej pilnuj swojej wierności, bo możesz mieć problem z jej zachowaniem. Wolne Ryby mogą liczyć na udane randki. W pracy w drugiej połowie tygodnia czeka cię doskonały czas na prowadzenie negocjacji i zawieranie lukratywnych kontraktów. W weekend odpoczniesz w plenerze.