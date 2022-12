Chcesz zjeść świąteczny obiad? Wcześniej musisz zapłacić!

Święta to radosny i rodzinny czas. Warto jednak zaznaczyć, że przygotowanie ich - zakup prezentów dla najbliższych, przyrządzenie uroczystej kolacji wigilijnej - wiąże się z dużymi wydatkami.

Caroline Duddridge, 63-letnia babcia, co roku organizuje świąteczną ucztę dla swojej 12-osobowej rodziny - układa uroczyste menu, robi zakupy, a potem gotuje zaplanowane potrawy. Kobieta przyznaje, że jest to dla niej nie lada wyzwanie. W przygotowanie kolacji wkłada bowiem wiele wysiłku. "Spędzam dziesiątki godzin, szukając najniższych cen, najlepszych okazji i planując wycieczki do supermarketów, aby wybrać przecenione produkty z żółtą etykietą" - zaznaczyła Caroline Duddridge w rozmowie z portalem "The sun".

Reklama

Zobacz również: Jak zaoszczędzić na świętach? Oto jak nie wydać góry pieniędzy na Boże Narodzenie

Mimo dużej oszczędności ugotowanie obiadu dla kilkunastu osób sporo kosztuje. Caroline Duddridge w 2016 roku została wdową - wówczas jej domowy budżet znacznie się zmniejszył. Wpadła wtedy na pomysł, by przed świętami Bożego Narodzenia pobierać od bliskich opłaty. Jeśli członkowie rodziny chcą zjeść uroczysty obiad, muszą wcześniej dokonać przelewu na określoną kwotę. W przeciwnym razie nie znajdzie się dla nich miejsce przy stole.

Niektórzy narzekają na rachunki i inne koszty, ale po prostu mówię im, że jeśli nie zapłacą, to nie zostaną zaproszeni. Płacą wszyscy podkreśla 63-latka.

Zobacz również: Jaka pogoda na Boże Narodzenie? Synoptycy mówią o śniegu, ale dobrych wieści nie mają

Zdjęcie Ile wynosi wspomniana opłata? Caroline Duddridge dokładnie przemyślała tę kwestię / 123RF/PICSEL

63-latka opracowała cennik. Tyle płacą dzieci

Ile wynosi wspomniana opłata? Caroline Duddridge dokładnie przemyślała tę kwestię i zaproponowała rodzinie coś na wzór cennika. Zgodnie z ustaleniami osoby dorosłe muszą - w zależności od rocznych dochodów - zapłacić za miejsce przy wigilijnym stole od 15 lub 10 funtów. Opłaty uiszczają również wnuczęta 63-latki. Starsze dzieci płacą 5 funtów, natomiast maluchy 2,5 funta.

Duddridge bezwzględnie pilnuje terminu opłat. Przelewy muszą do niej dotrzeć maksymalnie do 1 grudnia. "Nie dopuszczam opóźnień w płatnościach i dzieci dobrze o tym wiedzą" - zaznacza kobieta w rozmowie z mediami.

Zobacz również: Wigilia w sobotę, pierwszy dzień świąt w niedzielę. Czy pracodawca musi oddać dzień wolny?