Przepowiedziała, co czeka nas od 21 października. Nie będzie za różowo

Horoskop finansowy tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne [21-27.10.2024 r.]

Horoskop finansowy dla Barana

W tym tygodniu będziesz śmiało wprowadzać w życie nowości, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał. W pracy na etacie nie pozwalaj sobie na lenistwo i utratę kontroli nad emocjami, bo echa twoich przykrych słów będą jeszcze długo rozbrzmiewać. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny poskromić swoją potrzebę udowadniania sobie oraz innym, że jest się lepszym i silniejszym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały kilka okazji do wykazania się przed potencjalnym pracodawcą. W sprawach finansowych nie zapominaj o zapłaceniu zaległych rachunków.

Horoskop finansowy dla Byka

Już od samego poniedziałku uda się wszystko, do czego masz przekonanie. W pracy na etacie zobaczysz większy sens w swoich zadaniach, i zaczniesz się w nie bardziej angażować dla dobra ogółu. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą zaakceptują to, czego nie mogą zmienić, jednak ciągle będą starały się czynić odpowiednie przemyślenia. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy mogą liczyć na rozmowy kwalifikacyjne. W sprawach finansowych to dobry czas na inwestowanie, jeśli rozmyślasz o kupnie nieruchomości lub inwestycji w ziemie to dla ciebie idealny moment.

Horoskop finansowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia przyniesie początek nowej drogi, która może okazać się lepsza. W pracy na etacie wreszcie zakończysz ciągnące się od dawna zadania i rozwiążesz stare problemy. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą zachwycą niecodziennymi pomysłami, które spodobają się potencjalnym nabywcom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia bez przeszkód będą mogły kontynuować to, co wcześniej rozpoczęły. W sprawach finansowych warto się wyciszyć w swoich wydatkach i przestać szastać kasą bez opamiętania.

Horoskop finansowy dla Raka

Jesienna aura zachęci cię do uwalniania od tego, co zbędne. W pracy na etacie zadbaj o dobre relacje z ludźmi, bo życzliwi wiele mogą dla ciebie zrobić. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą poczują artystyczne natchnienie i będą rozwijać się w tym kierunku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą w centrum zainteresowania potencjalnych pracodawców. W sprawach finansowych unikaj negatywnych sytuacji, wydając pieniądze na zbędne rzeczy. W weekend uporządkuj przestrzeń wokół siebie.

Horoskop finansowy dla Lwa

Październikowa aura przyniesie dobre wiadomości, które zainspirują cię do dalszego działania. W pracy na etacie zaangażujesz się w sprawy z poprzedniego tygodnia i wreszcie doprowadzisz je do końca. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą daleko w tyle zostawią konkurencję, a rywalizacja zacznie je uskrzydlać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przypomną sobie o dawnych znajomych. W sprawach finansowych to dobry czas na oszczędzanie i wypowiadanie niezyskownych umów.

Horoskop finansowy dla Panny

W tym tygodniu nie wątp w swoje umiejętności, postaraj się być bardziej pozytywny. W pracy na etacie nie będziesz narzekać na brak obowiązków, bo szef dołoży jeszcze coś nowego do twoich obecnych zadań. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą jeszcze bardziej ambitne i niezależne. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą mogły sobie dorobić, ale nie znajdą na razie wakatu. W sprawach finansowych nie panikuj, bo wszelkie koszty ogarniesz na czas i nie będziesz musiał pożyczać.

Horoskop finansowy dla Wagi

W tym tygodniu nie przejmuj się drobiazgami i patrz dalej przed siebie. W pracy na etacie odnalezione pomysły z przeszłości staną się inspiracją do dalszych działań. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być ostrożne w prowadzonych biznesach, bo wasza ugodowa natura może wpędzić w kłopoty więc naucz się mówić Nie i trzeźwo oceniać sytuację. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny bardziej realnie oceniać siebie, bo nadmierna ambicja okaże się zgubna. W sprawach finansowych nie próbuj odegrać się w hazardzie, jeśli straciłeś.

Horoskop finansowy dla Skorpiona

W tym tygodniu możesz liczyć na wiele sprzyjających okoliczności, które warto wykorzystać. W pracy na etacie staniesz się niezwykle pracowity oraz zaczniesz wspierać słabszych. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały wspólne interesy z kimś, kogo wcześniej traktowały jako wroga. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia spotkają człowieka znaczącego, który może im pomóc rozwiązać problem bezrobocia. Obecny czas nie sprzyja oszczędnościom, ale tobie uda się trochę odłożyć zarobionego grosza.

Horoskop finansowy dla Strzelca

Aura tego tygodnia pomoże ci wytropić spiski i odkryć tajemnice. W pracy na etacie zadziwisz innych swoimi osiągnięciami i tym jak dużo jesteś w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą bez trudu uporają się z problemami, ale martwić ich będą zbyt wysokie koszty prowadzenia firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny odrzucać zaproszeń na spotkania towarzyskie, bo poznają tam kogoś, kto im pomoże. W sprawach finansowych uzyskasz szansę na dodatkowy grosz, jednak nie wydawaj go od razu na przyjemności.

Horoskop finansowy dla Koziorożca

W tym tygodniu może być nerwowo, ale zmiany będą pozytywne. W pracy na etacie będziesz pragnął sukcesu i osiągnięć oraz wsparcia i wpływu szefa w swoich poczynaniach. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pilnować swoich interesów i nie mieć skrupułów, jeśli ktoś będzie chciał je wykorzystać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą wcielać w życie nowe projekty, które pomogą im rozwinąć samodzielny biznes. W sprawach finansowych czas sprzyjał będzie rozsądnemu wydawaniu gotówki.

Horoskop finansowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia zachęci cię do próbowania nowych rzeczy. W pracy na etacie będziesz bardzo kreatywny i zorganizujesz ciekawy czas nie tylko sobie, ale i innym. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały kilka okazji do zdobycia uznania i popularności. Dbaj o to, ażeby ich nie przegapić!. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podczas rozmów kwalifikacyjnych potencjalnego szefa będą miały po swojej stronie. W sprawach finansowych warto poszukiwać pomysłów sprzyjających oszczędzaniu.

Horoskop finansowy dla Ryb

W tym tygodniu uwolnisz się od spraw, które ci ciążą. W pracy na etacie uważaj na swoje złośliwości, zwłaszcza jeśli ktoś onieśmieli się z tobą nie zgadzać, bo może cię to sporo kosztować. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się nowych znajomości, które okażą się bardzo udane, bo pomogą w rozwoju biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry tydzień na rozwijanie pasji. W sprawach finansowych potrzebujesz więcej wyczucia w swoich wydatkach, aby wreszcie zacząć odkładać coś na czarną godzinę.

