Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne [28.10-03.11.2024 r.]

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu bądź bardziej wyrozumiały dla innych i nie angażuj się w konflikty, które bezpośrednio ciebie nie dotyczą. Zajęte Barany powinny zadbać o to, aby poprawić humor partnerowi, realizując wspólnie jakieś cele. Wolne zaś poznają kogoś, kto okaże się dla nich zbyt skostniały w swoich zasadach. W wolnej chwili odkrywaj nowe talenty i nabywaj przydatne umiejętności.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie dopilnowania spraw domowych. W pracy nie obiecuj innym za wiele, bo wywiązanie się z obietnic może być zbyt kosztowne. Zajęte Byki będą zaangażowane w uczciwą komunikację z partnerem, która może im pomóc uratować związek. Wolne zaś poznają kogoś, kto stanie się ich namiętnym kochankiem.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu bez problemu rozwiążesz trudne sprawy. W pracy pokaż szefowi, na co cię stać, a dostaniesz upragnioną podwyżkę. Zajęte Bliźnięta poczują, że na nowo mogą ufać sobie wzajemnie, a pragnienie wspólnego relaksu jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Wolne zaś poznają kogoś, kto prawdopodobnie ich najpierw przetestuje, zanim otworzy swoje serce. W weekend nie będziesz miał zapału do domowych obowiązków.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia przyniesie szansę wyjścia z kłopotów, które od dawna cię trapią. W pracy nie zostawaj po godzinach, bo to odbije się na twoim życiu osobistym. Zajęte Raki przejmą kontrolę i zaczną dokonywać korekty w ich dotychczasowej relacji. Wolne zaś powinny być szczęśliwe, bo miłość, której szukają, sama ich znajdzie. W weekend zajmij się swoimi sprawami i nie ulegaj prośbom innych.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia przyniesie dobre wibracje. W pracy będziesz dobrze dogadywać się z innymi, a codzienne zawodowe obowiązki nie przyniosą ci problemów. Zajęte Lwy będą więcej myśleć o tym czego pragnie ich partner, a nie co dla nich jest dobre. Wolne zaś muszą panować nad swoimi impulsami, aby zachować kontrole nad kierunkiem życia miłosnego. W weekend nie odmawiaj sobie przyjemności.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy nie wiele będzie się działo, a ty też nie wychlaj się z nowymi zadaniami. Zajęte Panny zbliżą się do partnera otwierając przed nim swoje słabe strony. Wolne zaś zupełnie przypadkiem spotkają kogoś, kto dawno temu im się podobał. W weekend w twoim otoczeniu pojawią się znajomi, których dawno nie widziałeś.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu przetrzymasz wszystkie burze, jeśli podejdziesz spokojnie do męczących Cię spraw. W pracy bądź ostrożniejszy, bo możesz być zdezorientowany i podatny na manipulacje. Zajęte Wagi będą otwarte na emocjonalne zbliżenie ze strony partnera, co pozwoli im wspólnie wyjść poza strefę niepewności. Wolne zaś nie będą nikogo szukać. W weekend znajdź czas na odpoczynek.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą passę w interesach. W pracy unikaj zobowiązań, które mogą stać się dla ciebie obciążeniem. Zajęte Skorpiony zechcą zmienić swój cotygodniowy plan działania, aby więcej czasu spędzić w otoczeniu partnera. Wolne zaś będą miały dziwne przekonanie, że ktoś się w nich podkochuje, ale nie chce tego ujawnić. W weekend spodziewaj się najazdu gości.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Jesienna aura zachęci cię do nauki nowych umiejętności. W pracy wiadomość na którą czekasz, wreszcie dotrze do ciebie i przyniesie zadowolenie. Zajęte Strzelce powinny ustalić realistyczne cele, jakie mogą zrealizować razem z partnerem, a przestaną się miotać z powodu bezsilności. Wolne zaś za nim zwiążą się z kimś na poważniej, powinny się upewnić, że ta osoba podziela te same wartości.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu bądź realistą i nie bujaj w obłokach. W pracy nie daj na siebie spychać obowiązków, które nie należą do ciebie. Zajęte Koziorożce powinny zadbać o poprawienie sytuacji w zaniedbanych strefach. Samotne zaś nie powinny wracać do tego, co było kiedyś, bo znów przyniesie ci to stratę. W weekend dopadnie cię nostalgia.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu zadbaj o swoje samopoczucie. W pracy będziesz miał okazję odkryć swój potencjał pod warunkiem, że zaryzykujesz. Zajęte Wodniki poczują emocjonalną przychylność do swego partnera, co przyniesie im wewnętrzny spokój. Samotne zaś mają szansę poznać kogoś interesującego, kto na dłużej zawita w ich życiu. W weekend pozwól sobie na dłuższe wyjścia z domu.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Jesienna aura zapewni ci szczęśliwe okoliczności losu. W pracy otworzą się przed Tobą nowe szanse. Wykorzystaj je nawet jeśli oznacza to konieczność zorganizowania nowego planu dnia. Zajęte Ryby staną się bardziej krytyczne wobec słabości partnera. Samotne zaś powinny zadbać o to, aby w miłości zachować aurę tajemniczości, a potencjalnych adoratorów nie będzie im brakowało.

