Drugą żeńską propozycją jest Mila - krótkie, proste, ale niosące za sobą wiele ciepła. Imię to pasuje do kotki, która nie odstępuje swojego człowieka na krok, uwielbia spać na kolanach i potrafi rozpoznać każdy jego nastrój.

Wśród imion męskich pierwsze miejsce według AI zajmuje Leo - królewskie, silne i dumne. Imię to oznacza "lwa", dlatego też pasuje do niezależnych czworonogów, które chodzą swoimi ścieżkami i uwielbiają przygody. Leo to kocur z charakterem, który sam wybiera, kiedy dać się pogłaskać i który fotel należy do niego.