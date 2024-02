Spis treści: 01 Ryby (19 lutego - 20 marca)

Większość z nas z niecierpliwością oczekuje pierwszych zwiastunów wiosny. Wraz z nadejściem pory roku wielu z nas snuje plany na przyszłość. Marzec 2024 zapowiada się spektakularnie dla dwóch znaków zodiaku. Z pewnością czeka ich miesiąc pełen pięknych chwil, pomyślność w finansach i wielkie szczęście w życiu uczuciowym. Urodziłeś się pod tymi znakami zodiaku? Szykuj się na fantastyczny miesiąc.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Osoby urodzone w znaku Ryb marzec 2024 z pewnością dopiszą do listy najlepszych miesięcy w życiu. Podróże, pomyślność w finansach i szczęście w miłości. Zbyt wiele jak na jeden miesiąc? Spokojnie, Ryby koncertowo poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które będą miały wspólny mianownik: happy end.

Zodiakalne Ryby to osoby empatyczne, wrażliwe, kreatywne, a zarazem tajemnicze. To wszystko pomoże im przejść przez nadchodzący miesiąc z wysoko podniesioną głową - nie dadzą się przeciwnościom, a ich drogowskazem będzie intuicja. Ryby w marcu powędrują po swoje szczęście, a jeśli napotkają na drobne komplikacje - poradzą sobie ze wszystkim i znajdą rozwiązanie dla każdego problemu. W marcu wszelkiego rodzaju finansowe perypetie będą oznaczały przypływ gotówki.

Jeśli chodzi o pracę, Ryby pokażą na co je stać i nabiorą wiatru w żagle. Nawet rodzina i przyjaciele zwrócą uwagę, że dzięki odpowiedniemu nastawieniu, Ryby mogą wszystko. Zaowocuje to nawiązywaniem ciekawych relacji i jeszcze większej kreatywności w pracy. W marcu zodiakalne Ryby czeka również niezapomniana podróż. To dobra okazja, aby wypocząć i nabrać sił na kolejne miesiące roku. W końcu wypoczynek to też ważna sprawa, a Ryby często o tym zapominają. Dlatego nadchodzący miesiąc będzie idealną okazją, by poszukać w życiu równowagi.

Zdjęcie Ryby i Wagi czeka spektakularny miesiąc / 123RF/PICSEL

Waga (23 września - 22 października)

Marzec 2024 zapowiada się równie spektakularnie dla osób spod znaku Wagi. Zodiakalne Wagi są inteligentne, emocjonalne, ale od czasu do czasu lubią tupnąć nogą i pokazać charakterek. Nadchodzący miesiąc będzie idealną okazję ku temu, by zebrać siły na kolejne miesiące roku. Zapowiada się on również bardzo romantycznie - samotne Wagi mogą spotkać na swojej drodze "tę jedyną" lub "tego jedynego", z kolei Wagi w związkach przeżyją miesiąc pełen wspaniałych chwil.

Równie dobrze będzie w kwestiach finansowych - w pracy wszystko będzie układało się po myśli zodiakalnych Wag. Jeśli napotkają na jakiekolwiek problemy, będą umiały je w odpowiedni sposób rozwiązać.

Dla Wag marzec będzie również miesiącem nawiązywania nowych znajomości. Życie towarzyskie osób spod tego znaku będzie wręcz kwitło. Znajomi i bliscy będą pytać, skąd w Wagach tyle pozytywnej energii. Wtedy śmiało mogą mówić: "w końcu wiosna idzie".

