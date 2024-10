Aura tego tygodnia sprzyjać będzie podejmowaniu mądrych decyzji. W pracy na etacie musisz bardziej liczyć się z odpowiedzialnością za innych , to nie znaczy, że masz się dla nich poświęcać. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny dbać o to, aby być zawsze dobrze poinformowanym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia pomyślą o ambitnych wakatach i będą starały się dostosować do wymagań. W sprawach finansowych trzeba będzie zapanować nad chaosem, jaki masz w swoich wydatkach.

Aura tego tygodnia zachęci cię do poudawania zaangażowania w robotę. W pracy na etacie będziesz miał sporo obowiązków spróbuj więc stworzyć jakiś plan, aby ogarnąć wszystko na czas. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą jakieś takie rozkojarzone potencjalnymi zyskami, ale wszystko okaże się złudzeniem wytworzonym przez nich samych. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały doskonały czas na szkolenia i rozwój zainteresowań. W sprawach finansowych to dobry czas na ubieganie się o pożyczkę lub dotacje.

Jesienna aura pomoże ci oczyścić myśli. W pracy na etacie odważnie pokazuj swoje zalety i bądź dumny ze swoich umiejętności. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą skupione na analizowaniu emocji klientów i cierpliwie będą poprawiać to, co należy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają dobry czas na konstruktywne rozmowy, z których może wyniknąć coś dobrego. W sprawach finansowych możesz liczyć na dobre zyski pamiętaj jednak o tym, że pieniądze nie przyjdą do ciebie same.