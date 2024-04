W tym tygodniu podejmiesz się takich wyzwań, które pozwolą ci uciec przed nudą i szarością zawodową. W pracy z każdym dniem będziesz nabierać coraz więcej odwagi na jej zmianę lub poszukiwanie innych możliwości. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą ryzykować w kontaktach z klientami, ale wyjdzie im to na dobre. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia, jeśli zdecydują się na własny biznes, to mają szansę dostać dotacje. W sprawach finansowych nie spiesz się z podejmowaniem decyzji związanych z pieniędzmi, a jeśli podpisujesz jakieś umowy, to czytaj wszystko małym drukiem.