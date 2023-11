Spis treści: 01 Numerologia na 2024 rok. Oto co nas czeka

02 Astrologia 2024. Oto co przyniesie 2024 rok

03 Co wydarzy się w 2024 roku? Patronem roku jest wibracja 8

Numerologia na 2024 rok. Oto co nas czeka

Koniec roku zbliża się coraz większymi krokami, zmuszając do podsumowań. Podczas gdy jedni mają za sobą miesiące pełne spełnienia, szczęścia i życiowego powodzenia, inni musieli stawić czoła przykrym pożegnaniom, chorobom i nieszczęściu. Przeszłość warto jednak odciąć grubą kreską, z nadzieją patrząc w przyszłość. Co czeka nas w 2024 roku?

Wystarczy odwołać się do numerologii - jednej z najstarszych dziedzin astrologii, zajmującej się interpretacją liczb. Od wieków używa się jej do odkrywania przeznaczenia. Imię i data urodzenia każdej osoby zawiera bowiem wartości liczbowe, które posiadają określone znaczenie. Osobiste liczby pozwalają wyciągnąć wnioski na temat charakteru danej osoby oraz jej ścieżki życiowej. Jak się okazuje, sporo na temat zbliżających się miesięcy może powiedzieć nam nasz numer PESEL.

Reklama

Astrologia 2024. Oto co przyniesie 2024 rok

Numer PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem numerycznym, pozwalającym na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Ciąg liczb zawiera zarówno datę urodzenia, jak i numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Chcąc dowiedzieć się nieco więcej na temat przyszłości, wystarczy jedynie dodać do siebie poszczególne cyfry. I gotowe.

Chcąc sprawdzić, jaka cyfra sprawuje pieczę nad danym numerem PESEL, należy wykonać proste działanie matematyczne, dodając do siebie wszystkie cyfry wchodzące w jego skład. Dla przykładu: cyfrą numeru PESEL 72012040505 (po wykonaniu działania 7+2+0+1+2+0+4+0+5+0+5=26, a kolejno 2+6=8; liczby należy dodawać aż do momentu otrzymania jednej cyfry) jest cyfra 8. W tym przypadku to wyjątkowy znak. Ręce na powodzenie życiowe w 2024 roku mogą bowiem zacierać te osoby, których numerologiczną cyfrą z numeru PESEL jest właśnie 8. Dlaczego?

Zobacz również: Wsadź do portfela, a fortuna nigdy cię nie opuści. Działają niczym amulet

Co wydarzy się w 2024 roku? Patronem roku jest wibracja 8

Wibracją 2024 roku jest 8 - synonim sukcesów zawodowych, perfekcji, popularności i bogactwa. Cyfra 8 znana jest również jako symbol siły, organizacji, efektywności i kontroli. Do życia może wnieść wiele pozytywnych zmian.

Zdjęcie Co wydarzy się w 2024 roku? Te osoby mogą liczyć na powodzenie / 123RF/PICSEL

Osoby, których numer PESEL wskazał cyfrę 8 mogą liczyć w 2024 roku na wielki sukces - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jeśli od dawna czekasz, aż na twoim palcu zabłyśnie pierścionek - najpewniej sprawdzi się to właśnie w przyszłym roku. Jeśli od długich miesięcy marzysz o awansie - nie zdziw się, kiedy początkiem nowego roku do twoich drzwi zapuka szef, proponując ofertę nie do odrzucenia. Jeśli zaś marzysz o podróżach - po prostu pakuj plecak. Rok 2024 z pewnością będzie twoim rokiem.

Zobacz również: Przepowiednia, która zmieni życie jednego znaku zodiaku. Szykuje się sukces