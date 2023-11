Spis treści: 01 Jakie rzeczy przyciągają pieniądze? Przesądy, o których warto pamiętać

02 Co włożyć do portfela żeby przyciągnąć pieniądze? Zadziałają jak amulet

03 Czego nie powinno się nosić w portfelu? Przedmioty, które blokują finansowe szczęście

04 Jaki amulet na pieniądze? Leśny drobiazg zapewni powodzenie

Jakie rzeczy przyciągają pieniądze? Przesądy, o których warto pamiętać

Łapiesz się za guzik, widząc kominiarza? A może cofasz się o trzy kroki, kiedy drogę przebiegnie ci czarny kot? Przesądy, obecne w naszym życiu na niemal każdym kroku, w wielu budzą prawdziwą grozę.

Astrologia Przyciąga pieniądze i chroni dom przed złą energią. Znajdziesz w kuchni Podczas gdy jedni odrzucają jakiekolwiek myśli o tym, że zabobony i wiara w nie może przynieść im pecha, inni jak ognia unikają przejścia pod drabiną lub strzegą jak oka w głowie luster, by przypadkiem nie narazić się na siedem lat nieszczęścia. Jak się okazuje, przesądy mają wiele do powiedzenia również w kwestii finansów. Unikanie kładzenia torebki na podłodze, aby "pieniądze od nas nie uciekły", to dopiero początek.

Co włożyć do portfela żeby przyciągnąć pieniądze? Zadziałają jak amulet

Chcąc pomóc nieco marzeniom o fortunie, warto na początek zwrócić nieco większą uwagę na zawartość portfela. I to dosłownie. Nie od dziś wiadomo, że powodzenie finansowe zwiastują łuski z wigilijnego karpia, które mają zatrzymywać pieniądze w portfelu. Szczęście zapewni również czterolistna koniczyna.

Reklama

Co więcej, w portfelu koniecznie powinny znajdować się banknoty lub monety o łącznym nominale wynoszącym osiem. Warto mieć więc przy sobie 10-cio, 20-sto i 50-cio złotówki, a także monety 1, 2 i 5 złotych. Aby szczęściu pomóc jeszcze mocniej, w portfelu warto umieścić banknot z numerem seryjnym, w którym znajdziemy liczbę osiem. Wówczas powodzenie gwarantowane.

Zdjęcie Co włożyć do portfela żeby przyciągnąć pieniądze? Uważaj na te przedmioty / 123RF/PICSEL

To jednak nie wszystko. Pieniądze, aby przyciągały kolejne, muszą czuć się w naszym portfelu komfortowo. Dlatego też warto postawić na nieco większy model, w przypadku którego nie będzie konieczności składania banknotów na pół. Co ważne, pieniądze nie lubią towarzystwa, które przypomina im o wydatkach. Z portfela powinny więc zniknąć wszystkie stare paragony. Zdaniem astrologów blokują one bowiem dopływ gotówki.

Zobacz również: Kolor zależny od znaku zodiaku? Sprawdź, jaką masz aurę

Czego nie powinno się nosić w portfelu? Przedmioty, które blokują finansowe szczęście

Astrolodzy przekonują, że z portfela powinniśmy usunąć również zdjęcia osób, które mogą nam źle życzyć. Co więcej, nie powinny znaleźć w nim miejsca nieaktywne karty kredytowe czy debetowe. Wówczas finansowe szczęście będzie omijać nas szerokim łukiem.

Zdjęcie Chcesz przyciągnąć do siebie pieniądze? Niektóre przedmioty działają jak prawdziwe amulety / 123RF/PICSEL

W portfelu warto natomiast umieścić liść laurowy czy bazylię. Te słyną bowiem z podwajania pieniędzy. Sprawdzi się również inny drobiazg. Wystarczy wrzucić go do torebki i obserwować, jak fortuna puka każdymi możliwymi drzwiami.

Zobacz również: To proste obliczenie podpowie ci, czy do siebie pasujecie

Jaki amulet na pieniądze? Leśny drobiazg zapewni powodzenie

Symbolem sukcesu, pieniędzy i powodzenia jest orzech włoski. Niepozorny leśny drobiazg doskonale ochrania, przynosząc realizm, mądrość i odpowiedzialność. Zadziała również jako amulet przyciągający szczęście i pieniądze. Według ludowych wierzeń na bogactwo działa bowiem jak prawdziwy magnes.

Wystarczy wrzucić go do torebki lub plecaka i pozwolić działać. Zapewni bezpieczeństwo finansowe, pomoże przyciągnąć pieniądze i przyniesie powodzenie w pracy.

Zobacz również: Wsiadasz z nimi do samochodu? Dobrze zapnij pasy. To najgorsi kierowcy